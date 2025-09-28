خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي صور خاصة من سيرة سيد شهداء الأمة في مرحلتي الطفولة والشباب

لبنان

إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين الشهيدين في مقام السيد خولة ببعلبك
لبنان

إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين الشهيدين في مقام السيد خولة ببعلبك

2025-09-28 08:41
64
بلال الموسوي - مراسل

67 مقالاً

شهد الصحن الخارجي للعتبة المقدسة للسيدة خولة بنت الإمام الحسين (ع) في بعلبك مساء السبت 27/9/2025، احتفالًا جماهيريًا حاشدًا في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه)، وصفيّه السيد هاشم صفي الدين (رض)، وعدد من قادة المقاومة ومجاهديها.

الاحتفال، الذي دعا إليه القائمون على العتبة المقدسة، تضمن فقرات متنوعة، أبرزها كلمة باسم حزب الله ألقاها رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، إلى جانب حفل أناشيد قدّمه المنشد حسن حرب، وسط حضور شعبي ورسمي واسع.

وفي كلمته، أكد الحاج حسن أن المقاومة بعد عامٍ على رحيل قادتها ما زالت أكثر عزمًا وإرادةً وصلابةً، وقال: "لقد ظنّ العدو أنه كسر المقاومة بهذه الاغتيالات، لكن الحقيقة أن المقاومة اليوم أقوى إرادة وأكثر التزامًا بوصايا السيد حسن نصر الله، وأكثر وفاءً لدماء الشهداء".

وتطرق إلى محاولات الضغط الخارجي لنزع سلاح المقاومة، مؤكدًا أن "السلاح باقٍ، لا نزع ولا تسليم، لأن المشكلة الحقيقية ليست في المقاومة بل في العدوان "الإسرائيلي" والمشاريع الأمريكية التي تستهدف المنطقة". وأضاف: "أي سلاح يأتي من أمريكا ليس لمواجهة العدو، بل لتفتيت جبهتنا من الداخل".

وشدد الحاج حسن على أن فلسطين هي معيار الحق، وغزة مقياس الكرامة، معتبرًا أن "من لا تثيره غزة، لن تستيقظ فيه روح الإنسانية". كما دعا إلى رفض استقبال المسؤولين الصهاينة أو من يبرر سياساتهم، قائلًا: "الكرامة ليست انتقائية، بل يجب أن تكون أولًا في مواجهة الأمريكي والعدو "الإسرائيلي"".

وفي ختام كلمته، جدد العهد لروح السيد حسن نصر الله قائلًا: "سنظل نحبك ونوفي لعهدك، كما أحببناك في حياتك، وسنبقى أوفياء لنهجك بعد شهادتك حتى نلقى الله".

الاحتفال الذي غصّ بالحشود رفع شعار "إنّا على العهد"، مجددًا التمسك بخط المقاومة كمنهج لمواجهة التحديات، ومؤكدًا أن دماء الشهداء ستبقى منارةً للأمة في صراعها مع الاحتلال "الإسرائيلي".

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
ملتقى الفن التشكيلي
ملتقى الفن التشكيلي "سيد العشق" في بعلبك 
لبنان منذ 49 دقيقة
الشيخ قاسم التقى لاريجاني: الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير
الشيخ قاسم التقى لاريجاني: الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير
لبنان منذ ساعة
النائب حسن فضل الله: هيبة الدولة تتحقق بحماية السيادة وليس مصادمة الشعب
النائب حسن فضل الله: هيبة الدولة تتحقق بحماية السيادة وليس مصادمة الشعب
لبنان منذ ساعتين
يوميّات أولي البأس | 28 أيلول 2024
يوميّات أولي البأس | 28 أيلول 2024
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
ملتقى الفن التشكيلي
ملتقى الفن التشكيلي "سيد العشق" في بعلبك 
لبنان منذ 49 دقيقة
تونس تُحيي الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء المقاومة بفعاليات وندوات وكتاب جماعي
تونس تُحيي الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء المقاومة بفعاليات وندوات وكتاب جماعي
عربي ودولي منذ ساعة
بعد عام على الاغتيال.. المقاومة فرضت حضورها في معادلة الميدان والسياسة
بعد عام على الاغتيال.. المقاومة فرضت حضورها في معادلة الميدان والسياسة
مقالات منذ ساعتين
القطاع النقابي السادس يحيي مع مؤسسات تجارية في بيروت ذكرى السيدين الشهيدين
القطاع النقابي السادس يحيي مع مؤسسات تجارية في بيروت ذكرى السيدين الشهيدين
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة