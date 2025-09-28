في اليوم الـ723 من العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزّة، واصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مختلف مناطق القطاع، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى، وسط عمليات تدمير واسعة للبنى التحتية والمنازل السكنية.

وأفادت مصادر طبية عن استشهاد 100 فلسطيني خلال 24 ساعة في غارات استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

مدينة غزّة

وشنّت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" سلسلة غارات عنيفة على حيّ تل الهوى جنوب غربي مدينة غزّة، تزامنًا مع تقدم الدبابات "الإسرائيلية" قرب مفرق الخور القريب من مستشفى القدس، وكذلك قرب مفترق كيرفور القريب من مفرق الـ17 على شاطئ البحر.

كما نسف جيش الاحتلال عددًا من المباني السكنية في حيّ النصر غربي المدينة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط إصابات.

النصيرات ووسط القطاع

استشهد 6 فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" استهدفت منزلًا لعائلة أبو عامر في مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع. كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف منزل بشارع العشرين جنوب شرق المخيم.

كذلك، استشهدت المواطنة الفلسطينية ريهام الخطيب متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها في مجزرة مخيم النصيرات عصر السبت 27/9/2025، لترتفع حصيلة المجزرة إلى 17 شهيدًا.

كما استهدفت غارة "إسرائيلية" منزلًا لعائلة القريناوي في بلوك 7 بمخيم البريج، ما أسفر عن وقوع إصابات. وأفادت المصادر الطبية عن استشهاد 40 فلسطينيًا في وسط القطاع خلال 24 ساعة نتيجة القصف المكثف.

جنوب القطاع - خان يونس ورفح

هذا، وأطلقت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" النار على الصيادين قبالة بحر خان يونس ورفح، ما تسبب بحالة من الهلع والخسائر.

في الموازاة، نفذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف لمبانٍ سكنية شمال شرقي مدينة خان يونس. كما أفادت المصادر الطبية عن استشهاد 10 فلسطينيين في قصف استهدف خان يونس خلال 24 ساعة.

الحصيلة الإجمالية للعدوان

وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 65,926 شهيدًا، وإجمالي عدد المصابين إلى 167,783 مصابًا.

ومنذ 18 أذار/مارس 2025، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 13,060 شهيدًا، والمصابين إلى 55,742 مصابًا.

وأوضحت وزارة الصحة في غزّة أنه تم إضافة 300 شهيد إلى الإحصائية التراكمية بعد اكتمال بياناتهم من قبل اللجان المختصة، فيما ارتفعت حصيلة شهداء لقمة العيش إلى 2,569 شهيدًا، بينما تجاوز عدد المصابين 18,703، في ظل استمرار استهداف قوات الاحتلال للصيادين والعمال الفلسطينيين.

الكلمات المفتاحية