بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهادة الأمينين العامين لحزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين شارك وفد من القطاع النقابي السادس في حزب الله في منطقة بيروت مع عدد من المحال والمؤسسات التجارية والمصالح المهنية، في إحياء المناسبة الجليلة.

وشملت مشاركة القطاع النقابي التي تقدمها مسؤول القطاع آدم ضيا مناطق بيروت الغربية المصيطبة، زقاق البلاط، النويري، الباشورة، البسطة، خندق الغميق، شارع فتح الله، المزرعة، مار الياس، الزيدانية.

وفي هذه المناطق، عبّر أصحاب المؤسسات عن حبّهم وعشقهم للشهيد الأسمى وصفيه الهاشمي، وأكدوا تجديد العهد وحفظ نهج المقاومة.

وشهدت عدة محال تجارية في هذه المناطق ومؤسساتها تجمعات وتوقف عن العمل في لحظة العروج المقدس لسماحة الشهيد الأقدس والأسمى السيد حسن نصر الله.

وفي منطقتي برج أبي حيدر، وبربور، نفذت مجموعة من أصحاب المحال في المناسبة وقفة تحية وإجلال، لحظة العروج، تقديرًا وحبًّا لصاحبي الذكرى السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

الكلمات المفتاحية