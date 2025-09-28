خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي بعد عام على الاغتيال.. المقاومة فرضت حضورها في معادلة الميدان والسياسة

لبنان

القطاع النقابي السادس يحيي مع مؤسسات تجارية في بيروت ذكرى السيدين الشهيدين
لبنان

القطاع النقابي السادس يحيي مع مؤسسات تجارية في بيروت ذكرى السيدين الشهيدين

2025-09-28 10:53
41

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهادة الأمينين العامين لحزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين شارك وفد من القطاع النقابي السادس في حزب الله في منطقة بيروت مع عدد من المحال والمؤسسات التجارية والمصالح المهنية، في إحياء المناسبة الجليلة.

وشملت مشاركة القطاع النقابي التي تقدمها مسؤول القطاع آدم ضيا مناطق بيروت الغربية المصيطبة، زقاق البلاط، النويري، الباشورة، البسطة، خندق الغميق، شارع فتح الله، المزرعة، مار الياس، الزيدانية.

وفي هذه المناطق، عبّر  أصحاب المؤسسات عن حبّهم وعشقهم للشهيد الأسمى وصفيه الهاشمي، وأكدوا تجديد العهد وحفظ  نهج المقاومة.

وشهدت عدة محال تجارية في هذه المناطق ومؤسساتها تجمعات وتوقف عن العمل في لحظة العروج المقدس لسماحة الشهيد الأقدس والأسمى السيد حسن نصر الله. 

وفي منطقتي برج أبي حيدر، وبربور، نفذت مجموعة من أصحاب المحال في المناسبة وقفة تحية وإجلال، لحظة العروج، تقديرًا وحبًّا لصاحبي الذكرى السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
ملتقى الفن التشكيلي
ملتقى الفن التشكيلي "سيد العشق" في بعلبك 
لبنان منذ 50 دقيقة
الشيخ قاسم التقى لاريجاني: الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير
الشيخ قاسم التقى لاريجاني: الشعب المقاوم على درجة عالية من العزة ودعم التحرير
لبنان منذ ساعة
النائب حسن فضل الله: هيبة الدولة تتحقق بحماية السيادة وليس مصادمة الشعب
النائب حسن فضل الله: هيبة الدولة تتحقق بحماية السيادة وليس مصادمة الشعب
لبنان منذ ساعتين
يوميّات أولي البأس | 28 أيلول 2024
يوميّات أولي البأس | 28 أيلول 2024
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
ملتقى الفن التشكيلي
ملتقى الفن التشكيلي "سيد العشق" في بعلبك 
لبنان منذ 50 دقيقة
تونس تُحيي الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء المقاومة بفعاليات وندوات وكتاب جماعي
تونس تُحيي الذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء المقاومة بفعاليات وندوات وكتاب جماعي
عربي ودولي منذ ساعة
بعد عام على الاغتيال.. المقاومة فرضت حضورها في معادلة الميدان والسياسة
بعد عام على الاغتيال.. المقاومة فرضت حضورها في معادلة الميدان والسياسة
مقالات منذ ساعتين
القطاع النقابي السادس يحيي مع مؤسسات تجارية في بيروت ذكرى السيدين الشهيدين
القطاع النقابي السادس يحيي مع مؤسسات تجارية في بيروت ذكرى السيدين الشهيدين
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة