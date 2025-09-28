أحيت نقابة الفنانين التشكيليين والحرفيين في البقاع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، من خلال تنظيم ملتقى الفن التشكيلي "سيد العشق"، وذلك في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، صباح الأحد 28 أيلول/سبتمبر 2025، ضمن فعاليات مهرجان التسوّق والسياحة في بعلبك.

وشهد الملتقى حضورًا لافتًا ومشاركة واسعة من الفنانين التشكيليين من مختلف المناطق، الذين عبّروا عبر لوحاتهم عن رمزية القائد الشهيد وتضحياته، مجسّدين برؤاهم الفنية ملامح مسيرته الجهادية والإنسانية.

وتحوّلت القاعة إلى مساحة نابضة بالألوان والإبداع، جسّدت تفاعل الفن مع قضايا الأمة، في رسالة وفاء إلى من وصفه الفنانون بـ"سيد العشق"، لما حمله من رمزية جامعة وملهمة في الوجدان المقاوم.

وألقى رئيس نقابة عمال ومستخدمي التعاونيات في البقاع، الدكتور فؤاد يوسف بلوق، كلمة قال فيها: "سيدي، الشهادة نعمة نعجز اليوم عن مجاراتها، وعهدًا منا أن نبقى على خط الحسين، خط محمد، خط الحسين الزينبي. وسنبقى أوفياء لكل كلماتك، فالكلمات لا تُشترى، وإن الحرية لا تُمنح بل تُنتزع".

