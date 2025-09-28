أحيا أهل الوفاء في منطقة جبل لبنان والشمال الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليهما بالوقفات الوجدانية في ساعة العروج للسيد الأسمى.

في جبيل وكسروان نظم حزب الله الوقفات الوجدانية في ساعة العروج للسيد الأسمى في بلدات علمات، الصوانة، راس أسطا، بشتليده فدار، حجولا، مشان، أدونيس، كفرسالا، المعيصرة، زيتون، والحصين.

بلدة المغيري في جرد جبيل شهدت حضور شخصيات سياسية وعلمائية على رأسها مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو، وعضة كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو، وأهالي بلدات لاسا، أفقا، عين الغويبة في تأكيد على التمسك بنهج السيد الشهيد.



منطقة الشمال بدورها شهدت وقفات وجدانية وإحياء ذكرى السيدين في بلدات حبشيت العكارية، بنهران الكورانية، وراشكيدا البترونية وبكمرا في رأس مسقا.

كما وشهدت مناطق الفنار، النبعة، سن الفيل، بياقوت، والرويسات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين بإقامة مجالس العزاء والوقفات الوجدانية.

