أحيت الهيئات النسائية في بلدات وقرى قطاع الشقيف ذكرى استشهاد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله وصفيّه السيّد هاشم صفيّ الدين، عبر سلسلة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي توزّعت على مختلف البلدات.

وشهدت الأنشطة حضوراً لافتاً من أمّهات الشهداء وعوائلهن، حيث أقيمت مجالس عزاء وأُلقيت المراثي التي جسّدت مشاعر الحزن والوفاء. كما تخلّلت الفعاليات لقاءات وجدانية أعادت التأكيد على معاني التضحية والصمود، بالإضافة الى أعمال فنية تحاكي المناسبة ووقفات تضامنية رُفعت خلالها الرايات وصور السيّد، إلى جانب توزيع الولائم والمضائف.

