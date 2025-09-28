خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
الهيئات النسائية أحيت ذكرى استشهاد السيّدين في بلدات وقرى قطاع الشقيف
الهيئات النسائية أحيت ذكرى استشهاد السيّدين في بلدات وقرى قطاع الشقيف

2025-09-28 14:54
108

أحيت الهيئات النسائية في بلدات وقرى قطاع الشقيف ذكرى استشهاد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله وصفيّه السيّد هاشم صفيّ الدين، عبر سلسلة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي توزّعت على مختلف البلدات.

وشهدت الأنشطة حضوراً لافتاً من أمّهات الشهداء وعوائلهن، حيث أقيمت مجالس عزاء وأُلقيت المراثي التي جسّدت مشاعر الحزن والوفاء. كما تخلّلت الفعاليات لقاءات وجدانية أعادت التأكيد على معاني التضحية والصمود، بالإضافة الى أعمال فنية تحاكي المناسبة ووقفات تضامنية رُفعت خلالها الرايات وصور السيّد، إلى جانب توزيع الولائم والمضائف.

حزب الله السيد هاشم صفي الدين سيد شهداء الأمة إنا على العهد
