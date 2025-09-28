نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في تصريح صحفي، اليوم الأحد 28/9/2025، تسلّمها أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر الوسطاء.

وأوضحت الحركة أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال "الفاشلة" لمفاوضيها، في 9 أيلول/سبتمبر الحالي، في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أكّدت حماس استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الوسطاء بـ "كل إيجابية ومسؤولية"، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

وكان شنّ جيش الاحتلال الصهيوني في أيلول/سبتمبر الحالي، غارات على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت القيادة العليا لحركة حماس، لكن الهجوم فشل.

من جهتها، أوضحت حماس حينها أنّ استهداف الوفد جاء أثناء مناقشته مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدة أن نتنياهو وحكومته يسعيان عمداً لإجهاض أي فرص للتوصل إلى اتفاق، غير آبهين بحياة الأسرى لدى المقاومة، ولا بسيادة الدول، ولا بأمن المنطقة واستقرارها.

