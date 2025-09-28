خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
فلسطين

حماس: لم نتسلّم أي مقترح جديد من الوسطاء 
فلسطين

حماس: لم نتسلّم أي مقترح جديد من الوسطاء 

2025-09-28 15:04
حماس: التفاوض متوقف منذ العدوان على الدوحة
55

 

نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في تصريح صحفي، اليوم الأحد 28/9/2025، تسلّمها أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر الوسطاء.

وأوضحت الحركة أن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال "الفاشلة" لمفاوضيها، في 9 أيلول/سبتمبر الحالي، في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أكّدت حماس استعدادها لدراسة أي مقترحات تصلها من الوسطاء بـ "كل إيجابية ومسؤولية"، وبما يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية.

وكان شنّ جيش الاحتلال الصهيوني في أيلول/سبتمبر الحالي، غارات على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت القيادة العليا لحركة حماس، لكن الهجوم فشل.

من جهتها، أوضحت حماس حينها أنّ استهداف الوفد جاء أثناء مناقشته مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤكدة أن نتنياهو وحكومته يسعيان عمداً لإجهاض أي فرص للتوصل إلى اتفاق، غير آبهين بحياة الأسرى لدى المقاومة، ولا بسيادة الدول، ولا بأمن المنطقة واستقرارها.

