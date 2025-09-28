أحيا حزب الله وأهالي بلدة زبود البقاعية والجوار الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد 17 شهيدًا من عائلة القاضي، في حسينية البلدة، بحضور حشد من الفعاليات الاجتماعية والسياسية والحزبية والبلدية والاختيارية، إلى جانب أهالي الشهداء ولفيف من العلماء والأهالي.

استُهِلّ الحفل التأبيني بتلاوة قرآنية عطرة، تلتها كلمة باسم العائلة، ثم عرض فيلم وثائقي مصوّر عن الشهداء.

وألقى نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر كلمة بالمناسبة، حيّا فيها أرواح الشهداء، مؤكدًا أن تضحياتهم ستبقى منارة في طريق العزّة والكرامة.

واختتمت المناسبة بمجلس عزاء حسيني تلاه السيد أبو محمد يونس، وسط أجواء من الحزن والخشوع.

