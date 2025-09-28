خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي إيران تردّ على ادعاء الترويكا الأوروبية: لسنا ملزمين تجاه قرارات منتهية الصلاحية

لبنان

حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
لبنان

حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي

2025-09-28 15:37
56
بلال الموسوي - مراسل

70 مقالاً

أحيا حزب الله وأهالي بلدة زبود البقاعية والجوار الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد 17 شهيدًا من عائلة القاضي، في حسينية البلدة، بحضور حشد من الفعاليات الاجتماعية والسياسية والحزبية والبلدية والاختيارية، إلى جانب أهالي الشهداء ولفيف من العلماء والأهالي.

استُهِلّ الحفل التأبيني بتلاوة قرآنية عطرة، تلتها كلمة باسم العائلة، ثم عرض فيلم وثائقي مصوّر عن الشهداء. 

وألقى نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر كلمة بالمناسبة، حيّا فيها أرواح الشهداء، مؤكدًا أن تضحياتهم ستبقى منارة في طريق العزّة والكرامة.

واختتمت المناسبة بمجلس عزاء حسيني تلاه السيد أبو محمد يونس، وسط أجواء من الحزن والخشوع.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الشهداء البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
لبنان منذ ساعتين
مشغرة تضيء ليلها بوهج الذكرى السنوية الأولى للسيدين الشهيدين
مشغرة تضيء ليلها بوهج الذكرى السنوية الأولى للسيدين الشهيدين
لبنان منذ ساعتين
إنجاز المرحلة الأولى من ترميم مباني بعلبك التراثية المتضررة من العدوان الصهيوني
إنجاز المرحلة الأولى من ترميم مباني بعلبك التراثية المتضررة من العدوان الصهيوني
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
لبنان منذ ساعتين
إنجاز المرحلة الأولى من ترميم مباني بعلبك التراثية المتضررة من العدوان الصهيوني
إنجاز المرحلة الأولى من ترميم مباني بعلبك التراثية المتضررة من العدوان الصهيوني
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
لبنان منذ 3 ساعات
الهيئات النسائية أحيت ذكرى استشهاد السيّدين في بلدات وقرى قطاع الشقيف
الهيئات النسائية أحيت ذكرى استشهاد السيّدين في بلدات وقرى قطاع الشقيف
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة