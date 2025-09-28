خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي جرحى بايجر يعزفون وريد الأحزان في ذكرى سيد شهداء الأمة

لبنان

إنجاز المرحلة الأولى من ترميم مباني بعلبك التراثية المتضررة من العدوان الصهيوني
لبنان

إنجاز المرحلة الأولى من ترميم مباني بعلبك التراثية المتضررة من العدوان الصهيوني

2025-09-28 16:05
60
بلال الموسوي - مراسل

70 مقالاً

في إطار الجهود المبذولة لصون التراث المعماري العريق لمدينة بعلبك، قام المدير التنفيذي للتحالف الدولي لحماية التراث (ALIPH) فاليري فريدلاند، والمدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري، يرافقه رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد الطفيلي ومؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، بجولة ميدانية في المدينة، برفقة مسؤولة موقع بعلبك الأثري لور سلوم، ومسؤول قسم الأبنية الأثرية في لبنان الدكتور خالد الرفاعي، ومدير المشروع المهندس خالد صلح.

وخلال الجولة، جرى الإعلان عن إنجاز المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيل عدد من المباني التراثية المتضررة جراء العدوان "الإسرائيلي"، والتي شملت ترميم وإعادة إحياء معالم متأثرة بما يعيد إليها قيمتها التاريخية والمعمارية ويعزز حضورها في المشهد الثقافي.

كما أُعلن عن قرب انطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستتضمن إعادة ترميم مواقع تراثية وأثرية إضافية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة بعلبك كوجهة حضارية وسياحية بارزة، وضمان استمرارية الجهود الدولية والوطنية في حماية إرثها الأثري الفريد.

الكلمات المفتاحية
لبنان بعلبك آثار العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024
إقرأ المزيد
المزيد
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
لبنان منذ ساعتين
مشغرة تضيء ليلها بوهج الذكرى السنوية الأولى للسيدين الشهيدين
مشغرة تضيء ليلها بوهج الذكرى السنوية الأولى للسيدين الشهيدين
لبنان منذ ساعتين
إنجاز المرحلة الأولى من ترميم مباني بعلبك التراثية المتضررة من العدوان الصهيوني
إنجاز المرحلة الأولى من ترميم مباني بعلبك التراثية المتضررة من العدوان الصهيوني
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
إنجاز المرحلة الأولى من ترميم مباني بعلبك التراثية المتضررة من العدوان الصهيوني
إنجاز المرحلة الأولى من ترميم مباني بعلبك التراثية المتضررة من العدوان الصهيوني
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
لبنان منذ 3 ساعات
حفل تأبين للعلامة السيد عباس علي الموسوي في النبي شيت 
حفل تأبين للعلامة السيد عباس علي الموسوي في النبي شيت 
لبنان منذ 4 ساعات
قرى وبلدات جبل لبنان والشمال أحيت الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين
قرى وبلدات جبل لبنان والشمال أحيت الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين
لبنان منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة