في إطار الجهود المبذولة لصون التراث المعماري العريق لمدينة بعلبك، قام المدير التنفيذي للتحالف الدولي لحماية التراث (ALIPH) فاليري فريدلاند، والمدير العام للآثار المهندس سركيس الخوري، يرافقه رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد الطفيلي ومؤسس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب الدكتور رامي اللقيس، بجولة ميدانية في المدينة، برفقة مسؤولة موقع بعلبك الأثري لور سلوم، ومسؤول قسم الأبنية الأثرية في لبنان الدكتور خالد الرفاعي، ومدير المشروع المهندس خالد صلح.

وخلال الجولة، جرى الإعلان عن إنجاز المرحلة الأولى من أعمال إعادة تأهيل عدد من المباني التراثية المتضررة جراء العدوان "الإسرائيلي"، والتي شملت ترميم وإعادة إحياء معالم متأثرة بما يعيد إليها قيمتها التاريخية والمعمارية ويعزز حضورها في المشهد الثقافي.

كما أُعلن عن قرب انطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستتضمن إعادة ترميم مواقع تراثية وأثرية إضافية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة بعلبك كوجهة حضارية وسياحية بارزة، وضمان استمرارية الجهود الدولية والوطنية في حماية إرثها الأثري الفريد.

