كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي مشغرة تضيء ليلها بوهج الذكرى السنوية الأولى للسيدين الشهيدين

تحقيقات ومقابلات

جرحى بايجر يعزفون وريد الأحزان في ذكرى سيد شهداء الأمة

2025-09-28 16:28
43
مصطفى عواضة - محرر

233 مقالاً

بعد عامٍ على رحيل سيد شداء الأمة، تعود الذكرى لتوقظ في القلوب وعيًا متجددًا، وتجعل العهد أوضح وأعمق. حضورٌ يمتد إلى الساحات المختلفة، ليؤكد أن الجرح مهما كان عميقًا، يتحوّل إلى قوةٍ تنهض وتستمر، وفاءً لسماحة السيّد وصمودًا في وجه العدو.

كلمات جريح البايجر أحمد نعمة تنبض وفاءً وصدقًا؛ إذ يربط بين ألمه وجرحه وبين إصراره على الحضور في ذكرى الشهيد الأسمى، ليجعل من التعافي وعدًا بالعودة أقوى. يؤكد أنّ الجراح ليست نهاية الطريق، بل بداية عهد جديد مع سماحة السيّد الشهيد.

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد جرحى البيجر جرحى تلبية النداء
