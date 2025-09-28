أضاءت بلدة مشغرة في البقاع الغربي ليلها بوهج الذكرى السنوية الأولى لسيد شهداء الأمة، والسيد الهاشمي، وشهداء معركة "أولي البأس"، في احتفال نظمه حزب الله، لتجسيد التضحيات العظيمة التي قدمها أبناؤها على درب البطولة والمقاومة.

وقد شهدت القاعة الكبرى في مجمع الشهيد بجيجي – مدرسة المهدي (ع)، حضور مسؤول حزب الله في البقاع الغربي، السيد هشام حسن، إلى جانب عدد من العلماء، ورئيس اتحاد بلديات البحيرة اسكندر بركة، وعوائل الشهداء، وجمهور واسع من أبناء البلدة، الذين اجتمعوا لتجديد العهد مع درب الشهادة والمقاومة.

وأكد رابط شعبة مشغرة في حزب الله أحمد سرحال أن "هذا الاحتفال الذي نقيمه يأتي تكريمًا لسماحة السيد الأقدس، السيد حسن نصر الله، وللسيد الهاشمي، ولشهداء معركة طوفان الأقصى في مشغرة. أردنا من خلال هذه المناسبة إبراز الجهاد والعطاء والتضحيات التي قدمها الإخوة في هذه المعركة، وتأكيد وفائهم لهذا الوطن والمسيرة التي اختاروها، لتظل ذكراهم خالدة ونبراسًا للأجيال".

وفي كلمة له خلال الاحتفال، قال سرحال: "هذا الاحتفال يرمز إلى الخلود والعطاء والتضحية، وهو تعبير عن استمرار المسيرة ومواصلة الدرب الذي اختاره الشهداء. روح الشهداء ما زالت معنا، ودماؤهم نبض لحركتنا وأنشطتنا اليومية، وما زلنا نستلهم منها الثبات والإصرار".

وكانت أجواء الاحتفال مشحونة بالمعاني الوطنية والوجدانية، حيث عزفت الفرقة الموسيقية لكشافة المهدي عليه السلام في البلدة معزوفات مؤثرة، وتلا المجلس الحسيني السيد حسين مرتضى، فيما احتوى المعرض المُقام على هامش المناسبة على آثار وصور الشهداء، لتروي مسيرتهم البطولية وتبقي ذكراهم حيّة في وجدان الناس.

بدوره عبّر عدنان بيز، شقيق الشهيد أبو حسن بيز ووالد الشهيد محمد عن فخره واعتزازه بما قدمه أبناؤه بالقول: "إن هذا المشهد يزيدنا ثباتًا ووفاءً للمسيرة، لمسيرة حزب الله، ومسيرة صاحب العصر والزمان. نجدد العهد مع سماحة السيد حسن ومع الشيخ نعيم قاسم، والولاء لهذا الخط وللرسالة".

كذلك، كانت كلمة لوالدة الشهيدين حميد وحسين نصار قالت فيها: "نحن في محضر الشهداء اليوم، نشاهد أغراضهم التي كانوا يحملونها في الحرب، وما تركوه من آثار للبطولة. نفتخر بشهادتهم وبالعز والكرامة التي قدموها، وقلوبنا مليئة بالإيمان بأن هذا الجيل المؤمن الصالح سيكمل المسيرة".

وشددت على أنه" لن يستطيع أحد، لا "إسرائيل" ولا أمريكا، أن يوقفوا مسيرتنا. أولادنا جنود الله على الأرض، ونحن على العهد وعلى الوعد، ومستعدون دائمًا لتقديم المزيد".

