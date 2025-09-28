بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، نظّمت بلدية دورس البقاعية بالتعاون مع جمعية "وتعاونوا"، يومًا صحيًا مجانيًا في مبنى البلدية، شارك فيه عدد من الأطباء المختصين في مجالات: الصحة العامة، الأطفال، السكري والغدد، القلب والشرايين.

وتضمّن النشاط معاينات طبية مجانية وتوزيع أدوية على المرضى، في خطوة تعبّر عن الالتزام بمسيرة الشهداء والوقوف إلى جانب أبناء البلدة، لا سيما في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها البلد.

نائب رئيس بلدية دورس فريد الطفيلي، تحدث باسم رئيس البلدية مارون نجيم، فأكد أهمية هذا النشاط في خدمة الأهالي، مقدّمًا الشكر لجمعية "وتعاونوا" على اهتمامها بصحة المرضى وإحيائها هذه الذكرى العزيزة من خلال عمل إنساني يحمل أبعادًا اجتماعية وصحية ووطنية.

بدورها، قالت فاطمة الحاج حسن، المتحدثة باسم جمعية "وتعاونوا"، إن "هذا اليوم الصحي هو النشاط الـ 20 الذي تنظّمه الجمعية منذ ثلاث سنوات، ويأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية إلى المناطق النائية، حيث يجري تقديم معاينات وأدوية مجانية".

وأضافت: "هذا النشاط يأتي اليوم إحياءً لذكرى استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله، والشهيد السيد هاشم صفي الدين، في ظلّ وضع اقتصادي صعب يتطلب تكافلًا وجهودًا مضاعفة للوقوف إلى جانب أهلنا".

من جهتها، أكدت مسؤولة الصيدلية في النشاط حنان شرارة، أن "وجود جمعية وتعاونوا اليوم في بلدية دورس هو امتداد لوصية الشهيد السيد حسن نصر الله، الذي أوصى برعاية أهلنا والوقوف إلى جانبهم في كلّ الظروف، وسنواصل هذا العمل وفاءً لدماء الشهداء".

كما ألقى الشيخ علي زين الدين كلمة خلال النشاط، شدد فيها على أن "الهدف من هذا العمل الصحي هو الوقوف بجانب أهلنا في دورس، في سبيل تعزيز الصمود المجتمعي"، متمنيًا استمرار هذه المبادرات في مختلف المناطق.

