خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي يوم علقنا تحت منبر: "بكربلا الكل استشهد"

لبنان

نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
لبنان

نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله

2025-09-28 17:21
38
وسام درويش - مراسل

5 مقالاً

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، نظّمت بلدية دورس البقاعية بالتعاون مع جمعية "وتعاونوا"، يومًا صحيًا مجانيًا في مبنى البلدية، شارك فيه عدد من الأطباء المختصين في مجالات: الصحة العامة، الأطفال، السكري والغدد، القلب والشرايين.

وتضمّن النشاط معاينات طبية مجانية وتوزيع أدوية على المرضى، في خطوة تعبّر عن الالتزام بمسيرة الشهداء والوقوف إلى جانب أبناء البلدة، لا سيما في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها البلد.

نائب رئيس بلدية دورس فريد الطفيلي، تحدث باسم رئيس البلدية مارون نجيم، فأكد أهمية هذا النشاط في خدمة الأهالي، مقدّمًا الشكر لجمعية "وتعاونوا" على اهتمامها بصحة المرضى وإحيائها هذه الذكرى العزيزة من خلال عمل إنساني يحمل أبعادًا اجتماعية وصحية ووطنية.

بدورها، قالت فاطمة الحاج حسن، المتحدثة باسم جمعية "وتعاونوا"، إن "هذا اليوم الصحي هو النشاط الـ 20 الذي تنظّمه الجمعية منذ ثلاث سنوات، ويأتي ضمن سلسلة زيارات ميدانية إلى المناطق النائية، حيث يجري تقديم معاينات وأدوية مجانية".

وأضافت: "هذا النشاط يأتي اليوم إحياءً لذكرى استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد حسن نصر الله، والشهيد السيد هاشم صفي الدين، في ظلّ وضع اقتصادي صعب يتطلب تكافلًا وجهودًا مضاعفة للوقوف إلى جانب أهلنا".

من جهتها، أكدت مسؤولة الصيدلية في النشاط حنان شرارة، أن "وجود جمعية وتعاونوا اليوم في بلدية دورس هو امتداد لوصية الشهيد السيد حسن نصر الله، الذي أوصى برعاية أهلنا والوقوف إلى جانبهم في كلّ الظروف، وسنواصل هذا العمل وفاءً لدماء الشهداء".

كما ألقى الشيخ علي زين الدين كلمة خلال النشاط، شدد فيها على أن "الهدف من هذا العمل الصحي هو الوقوف بجانب أهلنا في دورس، في سبيل تعزيز الصمود المجتمعي"، متمنيًا استمرار هذه المبادرات في مختلف المناطق.

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله البقاع حملة وتعاونوا سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
لبنان منذ ساعتين
مشغرة تضيء ليلها بوهج الذكرى السنوية الأولى للسيدين الشهيدين
مشغرة تضيء ليلها بوهج الذكرى السنوية الأولى للسيدين الشهيدين
لبنان منذ ساعتين
إنجاز المرحلة الأولى من ترميم مباني بعلبك التراثية المتضررة من العدوان الصهيوني
إنجاز المرحلة الأولى من ترميم مباني بعلبك التراثية المتضررة من العدوان الصهيوني
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
حزب الله وأهالي زبود يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد شهداء عائلة القاضي
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
دور السيد الشهيد العابر للحدود: قيادة التحولات
دور السيد الشهيد العابر للحدود: قيادة التحولات
نقاط على الحروف منذ ساعة
يوم علقنا تحت منبر:
يوم علقنا تحت منبر: "بكربلا الكل استشهد"
نقاط على الحروف منذ ساعة
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
نشاط صحي مجاني في دورس بذكرى استشهاد السيد نصر الله
لبنان منذ ساعتين
وقفة احتجاجية لنشطاء تونسيين أمام السفارة الأميركية: نهج السيد نصر الله سيستمر
وقفة احتجاجية لنشطاء تونسيين أمام السفارة الأميركية: نهج السيد نصر الله سيستمر
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة