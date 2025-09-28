في سياق المعركة المفتوحة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، أعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي – عن تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد أهداف عسكرية صهيونية في مدينة غزة خلال اليومين الماضيين.

وأفادت السرايا في بيان، أن مجاهديها وبعد عودتهم من خطوط الاشتباك، أكدوا تمكنهم من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة مضادة للدروع كانت مزروعة مسبقًا، وذلك في محيط مفترق مستشفى القدس بمدينة غزة، بتاريخ 26 أيلول/سبتمبر 2025.

وفي عملية أخرى، استهدف مجاهدو السرايا دبابة ميركافاه صهيونية بقذيفة مضادة للدروع، قرب مفترق الأصيل في حي الصبرة بمدينة غزة، وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس الواقع في 25 أيلول/سبتمبر.

كما أعلنت سرايا القدس عن السيطرة على طائرة تجسس صهيونية، خلال تنفيذها مهام استخبارية في أجواء مدينة غزة، في عملية تعكس تطورًا لافتًا في قدرات المقاومة على الصعيد التقني والميداني.

من جهتها، وضمن تنسيق العمل المقاوم، أعلنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة "حماس" – أن مجاهديها تمكنوا أول أمس الجمعة من استهداف دبابة ميركافاه صهيونية بعبوة متطورة من نوع "شواظ"، قرب مزرعة أبو زور جنوب حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة.

وفي عملية أخرى، دكّت كتائب القسام تجمعًا لجنود الاحتلال بعدد من قذائف الهاون جنوب حي تل الهوا، موقعة إصابات مباشرة في صفوفهم، بحسب ما أفادت به مصادر القسام.

وتأتي هذه العمليات في إطار الرد المتواصل للمقاومة على جرائم الاحتلال، والتأكيد أن ساحة غزة لا تزال جبهة مشتعلة، قادرة على إرهاق العدو وضربه في مواقعه المتقدمة، رغم كل محاولاته للهيمنة والسيطرة.

الكلمات المفتاحية