في إطار سلسلة عملياتها المستمرة ضد مواقع الاحتلال، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام – الجناح العسكري لحركة حماس–مشاهد من عملية إغارة نوعية نفذها مجاهدوها ضمن معركة "حجارة داود"، استهدفت موقعًا عسكريًا مستحدثًا لجيش العدو الصهيوني جنوب شرق مدينة خان يونس.

وأكدت الكتائب أن العملية جرت بتاريخ 20 آب/أغسطس 2025، وتم خلالها اقتحام الموقع الصهيوني والإجهاز على من بداخله، في إطار الرد المتواصل على العدوان الصهيوني الغاشم بحق قطاع غزة.



الكلمات المفتاحية