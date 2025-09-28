خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي القنوات التلفزيونية الإيرانية تُخصّص برنامجًا لإحياء ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة

فلسطين

فلسطين

كتائب القسام تنشر مشاهد من عملية نوعية ضمن "حجارة داود" شرق خان يونس

2025-09-28 19:59
44

في إطار سلسلة عملياتها المستمرة ضد مواقع الاحتلال، نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام – الجناح العسكري لحركة حماس–مشاهد من عملية إغارة نوعية نفذها مجاهدوها ضمن معركة "حجارة داود"، استهدفت موقعًا عسكريًا مستحدثًا لجيش العدو الصهيوني جنوب شرق مدينة خان يونس.

وأكدت الكتائب أن العملية جرت بتاريخ 20 آب/أغسطس 2025، وتم خلالها اقتحام الموقع الصهيوني والإجهاز على من بداخله، في إطار الرد المتواصل على العدوان الصهيوني الغاشم بحق قطاع غزة.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة كتائب القسام
إقرأ المزيد
المزيد
كتائب القسام تنشر مشاهد من عملية نوعية ضمن
كتائب القسام تنشر مشاهد من عملية نوعية ضمن "حجارة داود" شرق خان يونس
فلسطين منذ 3 ساعات
المقاومة تواصل ضرباتها النوعية في غزة: استهداف مباشر لآليات الاحتلال
المقاومة تواصل ضرباتها النوعية في غزة: استهداف مباشر لآليات الاحتلال
فلسطين منذ 5 ساعات
حماس: لم نتسلّم أي مقترح جديد من الوسطاء 
حماس: لم نتسلّم أي مقترح جديد من الوسطاء 
فلسطين منذ 8 ساعات
في اليوم الـ723 من العدوان.. استشهاد 100 فلسطيني خلال 24 ساعة
في اليوم الـ723 من العدوان.. استشهاد 100 فلسطيني خلال 24 ساعة
فلسطين منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
استبعاد فريق صهيوني من سباق
استبعاد فريق صهيوني من سباق "إميليا" في إيطاليا بسبب احتجاجات مؤيدة لفلسطين
عربي ودولي منذ ساعة
كتائب القسام تنشر مشاهد من عملية نوعية ضمن
كتائب القسام تنشر مشاهد من عملية نوعية ضمن "حجارة داود" شرق خان يونس
فلسطين منذ 3 ساعات
أميركا اللاتينية ترفع الصوت عاليًا ضد الاحتلال
أميركا اللاتينية ترفع الصوت عاليًا ضد الاحتلال
عربي ودولي منذ 4 ساعات
المقاومة تواصل ضرباتها النوعية في غزة: استهداف مباشر لآليات الاحتلال
المقاومة تواصل ضرباتها النوعية في غزة: استهداف مباشر لآليات الاحتلال
فلسطين منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة