جدّد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله والوزير السابق محمود قماطي، تأكيده بقاء السلاح ودور المقاومة بكل فصائلها كخط دفاع أول عن الوطن والأمن القومي العربي.

وخلال زيارة وفد الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى مرقد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله في الذكرى السنوية الأولى استشهاده، قال قماطي :"كلنا مقاومة وحدة متكاملة متراصة"، مشددًا على أن"جبهة المقاومة واللقاء القومي الوطني اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي وكافة فصائل المقاومة نعلن أن السلاح باقٍ".

وأضاف أن "هذه المقاومة بكل فصائلها ستبقى خط الدفاع الأول عن الوطن وعن الأمن القومي العربي"، معبّرًا عن فخره بأن "نحن قوة للبنان وللوطن ونفتخر أيضًا أننا قوة لهذا الوطن العربي".

وأوضح قماطي أن الأهداف واضحة: "نريد فقط أن نمضي إلى هدفنا، إلى تحرير وطننا وأسرانا والبدء بإعادة الإعمار"، مؤكّدًا موقفه الحازم تجاه التنازل عن السلاح قائلاً: "لن نترك السلاح مهما كانت الضغوطات وعلى الدولة اللبنانية والعالم العربي أن يفهموا ذلك جيدًا".

الكلمات المفتاحية