نظمت بلدية بعلبك في قاعة "قصر بعلبك" التراثية الاجتماع التربوي الحواري الأول، بمشاركة رئيس البلدية المحامي أحمد زهير الطفيلي، وأعضاء من المجلس البلدي، وفاعليات تربوية وإدارية.

تركّز النقاش حول تعزيز قيم المواطنة والالتزام بالقانون واحترام الآخر في الحياة المدرسية، إلى جانب وضع خطط للتوعية ضد التنمر والاختلاف عبر جلسات حوارية وميثاق سلوكي طلابي. كما جرى الاتفاق على إطلاق حملات بصرية بالتعاون مع طلاب الفنون لنشر ملصقات توعوية في المدارس.

وفي ما يخص الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، أوصى المجتمعون باستضافة مختصين لإقامة ورش توعية للطلاب، وتشجيع الأندية الإعلامية الطلابية لإنتاج محتوى إيجابي ومسؤول.

كما تم تبني مبادرة لإحياء عيد الشجرة بشكل موحد في مدارس المدينة، بإشراف البلدية، إضافة إلى مشروع بعنوان "طالب واعٍ.. مجتمع أقوى"، يهدف إلى تعزيز الوعي الطلابي وربطه بالمصلحة العامة.

وأكدت البلدية أن النشاطات المقبلة ستُحدَّد مواعيدها بالتنسيق مع المدارس والمعاهد والجامعات في بعلبك.

