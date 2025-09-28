في ظل تصاعد الاحتجاجات المناهضة للاحتلال الصهيوني في الساحات الرياضية الدولية، قررت اللجنة المنظمة لسباق "إميليا" للدراجات الهوائية في مدينة بولونيا الإيطالية، استبعاد فريق "إسرائيل-بريمير تيك" من المشاركة، وذلك لأسباب أمنية تتعلق بسلامة المشاركين والجمهور، بعد ورود معلومات عن احتمال استهداف نهاية السباق باحتجاجات شعبية.

وجاء هذا القرار عقب سلسلة اضطرابات شهدها سباق إسبانيا للدراجات مؤخرًا، حيث كان الفريق الصهيوني محورًا للاحتجاجات من قبل متظاهرين مؤيدين للقضية الفلسطينية، ما أدى إلى رفع حالة التأهب الأمني تحسبًا لأي تطورات مماثلة في بولونيا، حيث يُختتم السباق في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال أدريانو أميتشي، رئيس اللجنة المنظمة للسباق، في تصريح لوكالة "رويترز": "للأسف، في أعقاب الأحداث الأخيرة، ونظرًا لخصائص نهاية السباق، ومن أجل سلامة الرياضيين والفنيين والجماهير، اضطررنا إلى استبعاد الفريق من المشاركة هذا العام".

وكانت مدينة ميلانو قد شهدت، يوم الاثنين الماضي، اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين لفلسطين، خلال إضراب عام دعت إليه النقابات العمالية، تنديدًا بالمجازر المرتكبة بحق المدنيين في قطاع غزة.

من جانبه، عبّر متحدث باسم الفريق الصهيوني عن "أسفه الشديد"، قائلًا :"إن التهديدات "عطّلت الرياضة"، مؤكدًاحصول مشاورات مع اللجنة المنظمة خلال الأيام القليلة الماضية، دون أن تُفضي إلى تغيير القرار".

تصعيد رياضي ودولي ضد جرائم الاحتلال

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه "إسرائيل" عزلة متزايدة على الساحة الدولية، إذ اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الكيان الصهيوني بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، وهي اتهامات رفضها الاحتلال، بينما دعا خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إلى حظر مشاركة "إسرائيل" في المحافل الرياضية الدولية، وعلى رأسها كرة القدم.

في السياق نفسه، كشف مصدر مطلع في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن نية عقد تصويت طارئ خلال أيام، بشأن تعليق مشاركة الكيان الصهيوني في بطولاته، نتيجة الجرائم المرتكبة في غزة، والضغوط الدولية المتزايدة.

وتُحاكم "إسرائيل" حاليًا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية، عقب العدوان المستمر على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ضغوط على الفريق الصهيوني لتغيير هويته

وفي ظل موجة الرفض المتنامية، بدأ فريق "إسرائيل-بريمير تيك" بإزالة الاسم الكامل للكيان عن قمصان متسابقيه خلال سباق إسبانيا، ويجري حالياً مراجعة هويته وعلامته التجارية للعام المقبل، استجابة لضغوط الرعاة الذين طالبوا بتغيير الاسم، في محاولة لتخفيف حدة التوتر وتجنّب المقاطعة.

