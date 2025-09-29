لم يشغلهم العدوان الوحشي المتواصل ومآسيه عليهم عن إحياء الذكرى السنوية الأولى لسيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله، فأحيا أهالي غزة هذه الذكرى برسم جداريات فنية كبيرة على جدران الأبنية المهدمة في مدن قطاع غزة تخليدًا لذكراه ووفاءً لتضحياته الجسام ومواقفه الصادقة، تؤكد حضوره المقاوم في وجدانهم وإسناده لهم.

وحملت الجداريات الفنية شعارات تعاهد الشهيد الأسمى على المضي في نهج المقاومة والجهاد وعدم التخلي عن فلسطين مهما كانت التضحيات، وكان من أبرز هذه الشعارات:

- يا سيد حسن غزة تلوح لك من أقصى لأقصى بأنك لن تُنسى.

- يا سيد حسن القدس تناديك وغزة تحييك

- يا سيد حسن حاضر أنت في غزة

- من غزة: لن نترك فلسطين يا سيد حسن

وحملت جداريات أخرى شعارات من خطابات السيد الشهيد، ومذيلة بتوقيعه الشريف، ومنها:

- لن نترك غزة.

- سنصلي في القدس.

