خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي وثائقي"في ظل أم كامل" محاولة للإجابة عن سؤال حرب الـ66 يومًا

فلسطين

جداريات في شوارع غزة ولوحة رملية على الشاطئ تخليدًا لذكرى سيد شهداء الأمة
فلسطين

جداريات في شوارع غزة ولوحة رملية على الشاطئ تخليدًا لذكرى سيد شهداء الأمة

2025-09-29 09:57
67

لم يشغلهم العدوان الوحشي المتواصل ومآسيه عليهم عن إحياء الذكرى السنوية الأولى لسيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله، فأحيا أهالي غزة هذه الذكرى برسم جداريات فنية كبيرة على جدران الأبنية المهدمة في مدن قطاع غزة تخليدًا لذكراه ووفاءً لتضحياته الجسام ومواقفه الصادقة، تؤكد حضوره المقاوم في وجدانهم وإسناده لهم.

وحملت الجداريات الفنية شعارات تعاهد الشهيد الأسمى على المضي في نهج المقاومة والجهاد وعدم التخلي عن فلسطين مهما كانت التضحيات، وكان من أبرز هذه الشعارات:
- يا سيد حسن غزة تلوح لك من أقصى لأقصى بأنك لن تُنسى.
- يا سيد حسن القدس تناديك وغزة تحييك
- يا سيد حسن حاضر أنت في غزة
- من غزة: لن نترك فلسطين يا سيد حسن

وحملت جداريات أخرى شعارات من خطابات السيد الشهيد، ومذيلة بتوقيعه الشريف، ومنها:
- لن نترك غزة.
- سنصلي في القدس.

 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد قطاع غزة
إقرأ المزيد
المزيد
العدوان على غزّة.. شهداء ومصابون والدبابات
العدوان على غزّة.. شهداء ومصابون والدبابات "الإسرائيلية" تقترب من مستشفى الشفاء
فلسطين منذ 3 ساعات
جداريات في شوارع غزة ولوحة رملية على الشاطئ تخليدًا لذكرى سيد شهداء الأمة
جداريات في شوارع غزة ولوحة رملية على الشاطئ تخليدًا لذكرى سيد شهداء الأمة
فلسطين منذ 4 ساعات
كتائب القسام تنشر مشاهد من عملية نوعية ضمن
كتائب القسام تنشر مشاهد من عملية نوعية ضمن "حجارة داود" شرق خان يونس
فلسطين منذ 18 ساعة
المقاومة تواصل ضرباتها النوعية في غزة: استهداف مباشر لآليات الاحتلال
المقاومة تواصل ضرباتها النوعية في غزة: استهداف مباشر لآليات الاحتلال
فلسطين منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
فياض: منطق المؤسسات والقانون يجب ألا يُستخدم في تهديد الاستقرار الداخلي
فياض: منطق المؤسسات والقانون يجب ألا يُستخدم في تهديد الاستقرار الداخلي
لبنان منذ ساعة
مجزرة عين الدلب .. الشهداء حاضرون والناجون شهود على الألم
مجزرة عين الدلب .. الشهداء حاضرون والناجون شهود على الألم
لبنان منذ ساعة
الموصل تحيي ذكرى السيّدين الشهيدين .. إنّا على العهد
الموصل تحيي ذكرى السيّدين الشهيدين .. إنّا على العهد
عربي ودولي منذ ساعتين
بالصور| مشاركة واسعة في لقاء
بالصور| مشاركة واسعة في لقاء "الوفاء لسيد الأوفياء"
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة