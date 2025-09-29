أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي "أننا اليوم في مواجهة مباشرة ومكشوفة مع المشروع الأميركي "الإسرائيلي" الهادف إلى إخضاع دول المنطقة وشعوبها من أجل التسلط عليها وسلب ثرواتها وخيراتها تحت عنوان السلام".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال احتفال أقامه حزب الله تكريمًا لشهداء بلدة الشهابية الجنوبية بحضور عوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والشخصيات وعلماء الدين والأهالي.

بعد آيات من القرآن الكريم ونشيد حزب الله، ألقى جشي كلمة توجه فيها بتحية الوفاء للشهداء الذين صنعوا عزة وكرامة لبنان، مجددًا العهد "في ذكرى شهيدنا الأسمى السيد حسن نصر الله وصفيه السيد الهاشمي وسائر الشهداء بالاستمرار على نهجهم وإكمال الطريق الذي استشهدوا من أجله دون أن نخضع أو نخاف الأميركي وأتباعه مهما بلغت الصعاب والتضحيات، والله ناصرنا لأننا أصحاب الحق".

وأشار النائب جشي إلى أن العدوّ يطرح السلام بالقوّة والاخضاع ويفرض ذلك استسلامًا، وما يؤيد ذلك كلام الموفد الأميركي توم براك بقوله "إن هناك طرفًا يريد السلطة، وعلى الطرف الآخر أن يقتنع أنه لا يمكنه فعل شيء، وعليه أن يخضع، وإن السلام وهم وإن ما يجري في المنطقة هدفه الاخضاع"، معتبرًا أن هذا الكلام أوضح المشروع ولا يحتاج الأمر إلى تأويل.

وأضاف النائب جشي: "هذا برسم أدعياء السيادة في لبنان، فمرة يهدّد برّاك لبنان إذا لم يسحب سلاح المقاومة بأن يصبح ملحقًا ببلاد الشام، ومرة يهين الصحفيين اللبنانيين على الهواء، والمؤسف أنه يهدّد لبنان بوجوده، ويهين الصحفيين ويتجرأ على الإساءة لدور الجيش اللبناني الوطني وغير ذلك، فيما تبدو ردود الفعل الرسمية خافتة وخجولة فضلًا عن الصمت المطبق من بعض أدعياء السيادة في البلد، بالإضافة إلى كلام الرئيس ترامب عن مشروع تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة اقتصادية بما يعني ذلك تفريغها من أهلها، فكلّ ذلك يقوله الأميركي المستكبر جهارًا نهارًا فيما يلتزم بعض أدعياء السيادة صمت أهل القبور".

وتابع النائب جشي: "نقول لبعض أركان السلطة وأدعياء السيادة في لبنان، إن مواقفكم الخجولة أحيانًا والصامتة أحيانًا تجاه الإساءات الأميركية والاعتداءات الصهيونية، تندرج في إطارين، الأول أن البعض منكم يخاف من الأميركي وما يريده الأميركي يصبح عنده قدرًا، والثاني أن البعض منكم متماهٍ مع المشروع الأميركي "الإسرائيلي" ولا مشكله لديه أن يعيش تحت الحراب الأميركية "الإسرائيلية"".

وختم النائب جشي: "أما نحن، فنقول لجميع اللبنانيين بأن وطننا لبنان في عين العاصفة وهو مهدّد بوجوده، لأنه مشمول بما يسمّى مشروع "إسرائيل الكبرى"، والأميركي و"الإسرائيلي" يطالبان بنزع سلاح المقاومة، ليصبح لبنان لقمة سائغة للعدو، فهما يستهدفان المقاومة وسلاحها في المرحلة الأولى مكرًا وخداعًا، واعلموا أن المستهدف هو لبنان كله بوجوده".

الكلمات المفتاحية