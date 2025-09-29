Your browser does not support the video tag.

الشهيد القائد الشيخ نبيل قاووق ذاك الرجل الذي لم يغب يوماً عن ساحات المقاومة كان الصوت الصادق الذي يعبّر عن وجع الناس وآمالهم والراية التي ارتفعت في وجه الاحتلال والعدوانه.

عرفه الجميع خطيباً شجاعاً، وقائداً ميدانياً صلباً، لا يعرف إلا لغة العزة والكرامة واليوم وهو في عليائه شهيداً يبقى الشيخ نبيل قاووق حاضراً في كل الساحات شاهداً على صدق الانتماء لهذا النهج وحافزاً للأجيال لتكمل الطريق على خطى القادة الشهداء.



