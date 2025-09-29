خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي "معاريف": أمن "إسرائيل" مُهدّد أكثر من أيّ وقت مضى

خاص العهد

خاص العهد

الشهيد الشيخ نبيل قاووق .. القائد الحاضر في كل الساحات

2025-09-29 10:21
62
علي شبيب - مراسل

23 مقالاً

الشهيد القائد الشيخ نبيل قاووق ذاك الرجل الذي لم يغب يوماً عن ساحات المقاومة كان الصوت الصادق الذي يعبّر عن وجع الناس وآمالهم والراية التي ارتفعت في وجه الاحتلال والعدوانه.

عرفه الجميع خطيباً شجاعاً، وقائداً ميدانياً صلباً، لا يعرف إلا لغة العزة والكرامة واليوم وهو في عليائه شهيداً يبقى الشيخ نبيل قاووق حاضراً في كل الساحات شاهداً على صدق الانتماء لهذا النهج وحافزاً للأجيال لتكمل الطريق على خطى القادة الشهداء.
 

الكلمات المفتاحية
الشيخ نبيل قاووق إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
الشهيد الشيخ نبيل قاووق .. القائد الحاضر في كل الساحات
الشهيد الشيخ نبيل قاووق .. القائد الحاضر في كل الساحات
خاص العهد منذ 4 ساعات
وثائقي
وثائقي"في ظل أم كامل" محاولة للإجابة عن سؤال حرب الـ66 يومًا
خاص العهد منذ 4 ساعات
رسالة أهالي القرى الحدودية لسيد شهداء الأمة: إنا على العهد
رسالة أهالي القرى الحدودية لسيد شهداء الأمة: إنا على العهد
خاص العهد منذ 4 ساعات
يوميّات أولي البأس | 28 أيلول 2024
يوميّات أولي البأس | 28 أيلول 2024
خاص العهد منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
مجزرة عين الدلب .. الشهداء حاضرون والناجون شهود على الألم
مجزرة عين الدلب .. الشهداء حاضرون والناجون شهود على الألم
لبنان منذ ساعتين
الموصل تحيي ذكرى السيّدين الشهيدين .. إنّا على العهد
الموصل تحيي ذكرى السيّدين الشهيدين .. إنّا على العهد
عربي ودولي منذ ساعتين
بالصور| مشاركة واسعة في لقاء
بالصور| مشاركة واسعة في لقاء "الوفاء لسيد الأوفياء"
لبنان منذ ساعتين
الشهيد الشيخ نبيل قاووق .. القائد الحاضر في كل الساحات
الشهيد الشيخ نبيل قاووق .. القائد الحاضر في كل الساحات
خاص العهد منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة