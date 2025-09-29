أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن القوة الصاروخية وسلاح الجو المُسيّر التابعين لها نفذا عمليتين عسكريتين جديدتين استهدفتا أهدافًا حساسة وحيوية للعدو الصهيوني في مدينتي يافا (وسط فلسطين المحتلة) وأم الرشراش (جنوب)، مؤكدة أن العمليتين حققتا أهدافهما.

وجاء في بيان تلاه المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع: أنه "انتصارًا لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، وردًا على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدوُّ "الإسرائيلي"ُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ "الإسرائيليِّ" على بلدِنا، نفذتِ القوَّةُ الصاروخيَّةُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عمليَّةً عسكريَّةً نوعيَّةً وذلكَ بصاروخٍ باليستيٍّ فَرْطِ صوتيٍّ نوعِ "فلسطين2" الانشطاريِّ متعددِ الرؤوسِ مستهدفًا أهدافًا حساسةً عدةً، في منطقةِ يافا المحتلةِ، وقد حقَّقتِ العمليَّةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ، وتسبَّبتْ في هُروبِ الملايينِ من قطعانِ الصهاينةِ الغاصبينَ إلى الملاجئِ".

أضاف البيان: "ونَفَّذَ سلاحُ الجوِّ المسيَّرُ في القوّاتِ المسلَّحةِ اليمنيَّةِ عملية عسكريّةً نوعيةً وذلك بطائرتينِ مسيرتينِ استهدفتا هدفينِ حيويينِ للعدوِّ "الإسرائيليِّ" في منطقةِ أُمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلّةِ، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ اللهِ".

وأكد البيان أن "اليمنُ الحرُّ المستقلُّ يؤكد أنَّ الخيارَ الوحيدَ لأمتِنا العربيةِ والإسلاميةِ وأمامَ هذا العدوِّ الذي يعتدي على البلدانِ العربيةِ والإسلاميةِ ويرتكبُ المجازرَ والإبادةَ الجماعيةَ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ هو المواجهةُ والصمودُ وتقديمُ كلِّ الدعمِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولمقاومتهِ الأبيةِ الشريفةِ".

وختم البيان: "مستمرون في تأديةِ واجباتنا الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزَّةَ ورفعِ الحصارِ عنها.. واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير.. عاشَ اليمنُ حرًا عزيزًا مستقلًا، والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة".

