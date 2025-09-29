في اليوم الـ 724 من العدوان على قطاع غزّة، واصل الجيش "الإسرائيلي" استهداف المباني السكنية وخيام النازحين في مناطق مختلفة من القطاع، مركزًا بشكل خاص على مدينة غزة، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة، بارتقاء 52 شهيدًا فلسطينيًّا في مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت مصادر محلية أن دبابات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تقترب من مستشفى الشفاء غرب مدينة غزّة بعد أن حاصرت عمليًّا مشفى الحلو بحي النصر وانقطعت خدمة الانترنت عنه.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن العمل مستمر في مستشفى الشفاء الذي تعرض خلال الحرب للاقتحام مرتين مطالبة بتوفير الحماية للمستشفى.

وفجر اليوم الاثنين، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا بحي الصبرة جنوب مدينة غزّة.

وأصيب 3 فلسطينيين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف نازحين على شارع الرشيد الساحلي غربي مدينة غزّة.

وفجّرت قوات الاحتلال صباح اليوم عددًا من العربات المُفخّخة بأطنان من المتفجرات مستهدفة منازل المواطنين في حي النصر غربي مدينة غزّة.

وقصفت طائرات حربية "إسرائيلية" بناية سكنية بمحيط سوق الذهب في البلدة القديمة بمدينة غزّة، بالإضافة إلى بناية أخرى في شارع النصر.

كما أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على منزل في شارع النفق شمالي مدينة غزّة. ونشب حريق داخل شقة سكنية جراء قصف "إسرائيلي" استهدف عمارة "الخروبي" قرب مطعم بالميرا غرب مدينة غزّة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة لطيران الاحتلال "الإسرائيلية" على خيمة تؤوي نازحين شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة.

واستشهدت المواطنة أميرة الحافي متأثرة بإصابتها بقصف "إسرائيلي" على مخيم النصيرات وسط قطاع غزّة الشهر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد 12 فلسطينيًّا في غارات جوية شنها طيران الاحتلال على مدينة خان يونس خلال 24 ساعة.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 66005 شهداء و168162 مصابًا، فيما بلغت حصيلة تجدد العدوان منذ ١٨ آذار/مارس الماضي 13137 شهيدًا و56121 مصابًا.

كذلك ارتفعت حصيلة الاعتداءات على طالبي لقمة العيش ومنتظري المساعدات الغذائية إلى 2566 شهيدًا، وأكثر من 18769 مصابًا.



