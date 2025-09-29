اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر 2025 بقرار إعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتداعياته وأسبابه وموقف العديد من الدول منه، مضافًا إلى مراجعة نقدية لتجربة التيار الإصلاحي التفاهم والتفاوض مع الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية.

أكثر من بضعة كيلوغرامات من اليورانيوم

كتبت صحيفة رسالت: "أصبحت القضية النووية الإيرانية، التي مضى عليها أكثر من عقدين، من أكثر القضايا الدولية إلحاحًا. لهذه القضية أبعادٌ متعددة، ويبدو أن التخصيب يتصدرها. فوفقًا للقانون الدولي، لا يوجد حظرٌ مُحدد على تخصيب اليورانيوم، والدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وحدها هي المُلزمة بممارسة أنشطتها في هذا المجال وفقًا للوائح مُحددة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية مُلزمة بمراقبة هذا المجال.

وبالطبع، من الناحية العملية، وكما هو الحال في العديد من القوانين والآليات الدولية الأخرى، يختلف هذا عن النص المُدوّن.

فعلى مدى أكثر من عقدين، حوّلت الولايات المتحدة هذه القضية إلى ذريعة لخلق مناخ من الضغط والتهديد والعقوبات على إيران، ومؤخرًا، بمساعدة نظامها الصهيوني العميل في المنطقة، فرضت حربًا على بلدنا استمرت 12 يومًا. والسؤال الذي قد يُطرح هنا هو: هل يستحق تخصيب اليورانيوم كل هذه التكلفة؟ لماذا لا ترغب إيران في التخلي عن التخصيب للهروب من هذا المأزق وضغوط العقوبات وظلال التهديدات؟

النقطة الأولى هي أنه إذا لم يكن التخصيب كمحور رئيسي للنشاط النووي السلمي بهذه الأهمية، فلماذا لا ترغب القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، في السماح لدول أخرى، بما في ذلك إيران، بالانضمام إلى هذا النادي؟ هل لأنهم يريدون أن تظل هذه التكنولوجيا والصناعة الرئيسية والتقدمية محدودة وحصرية؟

مع القليل من البحث على الإنترنت والمصادر ذات الصلة، يمكن للمرء أن يفهم بسهولة أن سلسلة واسعة جدًا من الأنشطة والإنتاج في مختلف القطاعات - من الصناعة والزراعة إلى الطاقة والطب، وغيرها - تعتمد على هذه التكنولوجيا الأساسية. مع هذه التفسيرات، فإن السؤال الصحيح هو: لماذا تحرم إيران نفسها من مثل هذا المصدر للعلم والتقدم والثروة بسبب الطلب غير القانوني من دولة أخرى؟!

النقطة الثانية هي: على أي أساس يسمح الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، لنفسه بمطالبة إيران بالتخلي عن حقها القانوني؟ هل إيران هي من لا تحترم الأعراف الدولية، أم أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين ما زالوا يحلمون باستعمار الآخرين، وإن بأساليب أكثر حداثة؟

إن التخلي عن التخصيب ليس عودةً إلى الحضن الدولي، بل هو قبولٌ بنظام الوصاية العالمي، الذي يحمل في طياته عواقبه وتداعياته.

ثالثًا، إذا افترضنا أن إيران تخلت عن أنشطتها النووية وتخصيبها ورضخت للابتزاز الأميركي الباطل، فمن يضمن أن يُنهي هذا العمل العداء والتهديدات والعقوبات، وأن العدو لن يلجأ إلى ذريعة أخرى ولن يُقدم على ابتزاز جديد؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست بتلك الصعوبة.

قبل أيام، كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد أن الحد من مدى صواريخنا إلى أقل من 500 كيلومتر هو مطلب واشنطن الجديد الذي طرحته في رسائلها.

ختامًا، لا بد من القول إن التجربة المريرة للاتفاق النووي ما زالت حيةً أمام أعيننا. إن الاتفاق الذي، على الرغم من المرونة الكبيرة التي أبدتها إيران، وفي بعض الحالات المرونة المفرطة، لم ينجح في نهاية المطاف في حل القضية النووية الإيرانية فحسب، بل أضاف في بعض النواحي إلى تعقيدها وصعوباتها".

إلى جانب إيران

كتبت صحيفة وطن أمروز:" ظاهريًا، وبناءً على الإجراءات المتبعة، زعمت الولايات المتحدة وأوروبا تفعيل آلية الزناد وبدء فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران.

من جهة أخرى، ترى إيران أن تفعيل آلية الزناد غير قانوني لتعارضه مع أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة والقانون الدولي، لذا تعتبر إيران عودة عقوبات مجلس الأمن غير قانونية وغير مقبولة. والنقطة المهمة هي أن الصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، دعمتا أيضًا موقف إيران.

[...] موقف روسيا بالغ الأهمية، إذ يُظهر أن روسيا والصين، بصفتهما عضوين دائمين من أصل خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، لن تشاركا في عملية مراقبة امتثال الدول لعقوبات مجلس الأمن ضد إيران، نظرًا لعدم قانونية تفعيل آلية سناب باك، وهي خطوة ستمنع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من ممارسة رقابة صارمة على تنفيذ الدول الأخرى للعقوبات على إيران. وعليه، يُتوقع ألا تحظى هذه العقوبات بشعبية لدى الدول كما توقعت واشنطن والعواصم الأوروبية.

[...] ومن نتائج موقف الصين وروسيا استمرار تعاونهما الاقتصادي والعسكري مع إيران. بمعنى آخر، بما أن موقف هاتين الدولتين هو عدم تفعيل آلية الزناد، فلن تُطبّقا عقوبات قرارات مجلس الأمن ضد إيران في علاقاتهما الاقتصادية والعسكرية.

ويزداد هذا الموقف أهميةً عندما تتجاهلان أيضًا عقوبات مجلس الأمن ضد إيران في اتفاقيات مثل شنغهاي وبريكس. هذه القضية تُزعزع تلقائيًا التزام الدول الأعضاء في شنغهاي وبريكس بعقوبات مجلس الأمن ضد إيران. ومن بين هذه الدول المهمة الهند. فقد دأبت نيودلهي على شراء النفط من إيران في الأيام الأخيرة، حتى أن بعض المصادر الإخبارية ذكرت أن مسؤولين هنودًا ضغطوا على الحكومة الأميركية لمنحهم إعفاءات فيما يتعلق بشراء النفط من إيران.

[...] من أهم نتائج معارضة الصين وروسيا لتفعيل آلية الزناد وتأكيدهما على رفض فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران هو تحدي هيكل ومؤسسات النظام الأميركي. في الواقع، أثبتت الصين وروسيا، من خلال استشهادهما بعدم قانونية وعدم شرعية الإجراء الأوروبي في تفعيل آلية الزناد، الطبيعة السياسية للمؤسسات القائمة على النظام الأميركي، وعارضتا علنًا وظائف هذه المؤسسات. أي أن موقفهما العلني هو رفض تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن هذه المؤسسات."

تعرضَ الإصلاحيون لهزيمة من قبل أوروبا

كتبت صحيفة كيهان: "بعد فشل العلاقة "الغرامية" مع أوروبا، لجأ مدّعو الإصلاح والاعتدال إلى إجراءات خادعة تتعارض مع المصالح الوطنية، [...] إن خيانة الترويكا الأوروبية في خطة العمل الشاملة المشتركة وتفعيل آلية الزناد، على الرغم من أنها ادعاء وذريعة لإعادة العقوبات التي فرضها النظام الإرهابي للولايات المتحدة عدة مرات منذ 7 سنوات، وبمعنى ما، تم سحب الزناد بالفعل من قبل الولايات المتحدة، قد وفرت مرة أخرى لمدعي الإصلاح والاعتدال فرصة للإسقاط والخداع وصدمة الشعب نفسيًا ومهاجمة منتقدي خطة العمل الشاملة المشتركة.

في هذا الصدد، حاولت الحركة ذات الميول الغربية في إيران، المتهمة بالأرستقراطية والتأثير في التدهور الاقتصادي الإيراني والفساد والتعاون مع العدو والتخريب، بدلًا من الاستجابة وتحمل مسؤولية الثقة غير المبررة بالعدو، تدمير الدكتور سعيد جليلي، ممثل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي.

[...] من بين هذه الهجمات على جليلي التي ارتكبها حسن روحاني، ذو السجل السلبي وتراجع الشعبية، وخاطبه: إذا كانت لديك الشجاعة، فناقشني بنفسك.

ومع ذلك، ردًا على سؤال في هذا الصدد في جامعة شيراز للعلوم الطبية، قال الدكتور جليلي: لقد أجرينا المناظرة مع روحاني قبل 10 سنوات في المجلس الأعلى للأمن القومي نفسه، بحضور السيد روحاني نفسه، قيل له كل شيء، ولم يرد وبدأ فقط في إثارة قضايا أخرى.

[...] علاوة على ذلك، بتفعيل آلية الزناد، وجد دعاة الإصلاح فرصةً للتصرف بخيانةٍ أخرى لإشعال السوق والتضخم المُصطنع. إنهم يريدون تدمير اقتصاد البلاد بالمبالغة في العقوبات وفعاليتها، وبفرض معدلات تضخم قياسية أعلى على الشعب وإثارة السخط، سيدفعون المجتمع إلى ضرورة الاستسلام للابتزاز الأميركي.

[...] من يجب محاسبتهم يتحدثون من منطلق الخداع والتظاهر. ومن هذا المنطلق، يتضح أنه بعد فشل مؤامرة العشق مع أوروبا، لجأ الإصلاحيون إلى ممارسات خادعة تتعارض مع المصالح الوطنية، بدءًا من الهجوم على سعيد جليلي وصولًا إلى التملق والهروب إلى حرب نفسية مع الشعب وتضخيم مصطنع بهدف استسلام إيران للولايات المتحدة".

