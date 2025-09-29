أحيا حزب الله وأهالي بلدة شعت البقاعية والجوار الذكرى السنوية الأولى على استشهاد الشهيد مفقود الأثر علي مصطفى العطار في مجمع الشهيدين في البلدة، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد وفعاليات حزبية وسياسية واجتماعية وبلدية واختيارية الى جانب أهالي الشهداء ولفيف من العلماء ووفد من الاخوة من اليمن العزيز والاهل الكرام.

وتحدث في الحفل النائب علي المقداد قائلًا: اليوم ثباتكم ووحدتكم نصر.. تأبين شهدائنا نصر.. إحياء ذكرى السيدين الشهيدين هو نصر.. نحن واثقون بأن الله سينصرنا لأننا مع الحق.. ونقول لهذا العدو مهما فعلت ومهما استكبرت ومهما قتلت هذا السلاح سيبقى يدافع عن أرضنا وعرضنا وأرواحنا وعن ديننا.

وانتقد النائب المقداد مواقف بعض الأطراف اللبنانية التي تتناول سلاح المقاومة وقال: "كلما فتحنا قناة أو وسيلة تواصل لا نسمع إلا السلاح والسلاح والسلاح، نقول لكم باختصار شديد وقالها سماحة الأمين العام هذا السلاح دونه الأرواح، وإذا أجبرنا على القتال لحماية السلاح وحملته سنقاتل قتالًا كربلائيًا".

وأشار إلى تصريحات الموفد الأميركي توماس برّاك التي قال فيها: "نحن سنسلح الجيش اللبناني لكي يقاتل في الداخل اللبناني المقاومة وحزب الله، وليس لقتال "إسرائيل"".

وتوجه المقداد إلى هؤلاء الأطراف قائلًا: "ألا تقرؤون أو تسمعون؟ هل يوجد أكثر من هكذا وضوح؟ وممنوع لهذا السلاح أن يتوجه الى فلسطين المحتلة".

وختم قائلًا: "نحن واثقون من قدرتنا اليوم على المقاومة وحماية هذا البلد، وواثقون بأننا عندما نحمل السلاح نعرف كيف نواجه أعداءنا.. يحاولون افتعال مشكلة في الداخل نقول لهم لا فتنة ولا يمكن لكم أن تجرونا إلى فتنة ولن تكون هناك فتنة، هذا السلاح موجه فقط نحو العدو الصهيوني".

واختُتم الاحتفال بكلمة للسيد عبد الملك الشامي من اليمن أشاد فيها ببطولات المقاومين من حزب الله في مواجهة العدو الصهيوني.

