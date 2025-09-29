خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الموصل تحيي ذكرى السيّدين الشهيدين .. إنّا على العهد

2025-09-29 12:06
38
ماجد الشبكي - مراسل

36 مقالاً

إحياءً للذكرى السنويّة الأولى لاستشهاد سيّد شهداء الأمّة سماحة السيّد حسن نصرالله، والسيّد الشهيد هاشم صفيّ الدين، والقادة الشهداء، اجتمع في ساحة مجمّع سيّد الشهداء الثقافية مئاتُ الموصليين الذين توافدوا لإحياء الذكرى.

وشهد الحفل مشاركة جماهيريّة واسعة من مختلف أطياف الشعب العراقي، تعبيرًا عن الوفاء والتقدير للتضحيات التي قدّمها السيّد الشهيد في سبيل القضيّة الفلسطينيّة والدفاع عن الأمّة، وخاصّة تحرير الموصل من داعش.
 

العراق السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله الموصل إنا على العهد
