Your browser does not support the video tag.

إحياءً للذكرى السنويّة الأولى لاستشهاد سيّد شهداء الأمّة سماحة السيّد حسن نصرالله، والسيّد الشهيد هاشم صفيّ الدين، والقادة الشهداء، اجتمع في ساحة مجمّع سيّد الشهداء الثقافية مئاتُ الموصليين الذين توافدوا لإحياء الذكرى.

وشهد الحفل مشاركة جماهيريّة واسعة من مختلف أطياف الشعب العراقي، تعبيرًا عن الوفاء والتقدير للتضحيات التي قدّمها السيّد الشهيد في سبيل القضيّة الفلسطينيّة والدفاع عن الأمّة، وخاصّة تحرير الموصل من داعش.



الكلمات المفتاحية