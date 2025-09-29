خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

لبنان

مجزرة عين الدلب .. الشهداء حاضرون والناجون شهود على الألم

2025-09-29 12:29
52
محمد عليق - معد

صحافي لبناني

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو

20 مقالاً

مرّت سنةٌ كاملةٌ على المجزرة التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي في بلدة عين الدلب قرب مدينة صيدا، حين استهدفت نيرانه بيوت المدنيّين الآمنين، فاختطفت حياة العشرات الأبرياء، وتركت خلفهم ركاماً وأوجاعاً لا تمحوها الأيام.

من بين الناجين السيّد محمود بدرالدين، الشاهد الحيّ على تلك المجزرة، حيث روى لموقع العهد الإخباري تفاصيل الاستهداف. ما زال يحمل في قلبه صورة اللحظات الأولى من هذه المجزرة المروّعة، لتكون رسالته بأنّ الجرح لم ولن يندمل، مؤكّدًا بأنّنا لن نحيد عن خطّ المقاومة.

الكلمات المفتاحية
جيش العدو الاسرائيلي العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024 إنا على العهد
