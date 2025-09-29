أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنّ الوضع في لبنان "جيّد"، مطمئنًا اللبنانيين إلى ضرورة الثقة بالدولة ومؤسساتها.

وقال الرئيس عون في كلمة له أمام وفد من الجامعة العربية المفتوحة اليوم الاثنين 29 أيلول/سبتمبر 2025: "اطمئنّوا، وواصلوا أعمالكم، وليكن إيمانكم كبيرًا بهذا البلد".

وأضاف: "نحن في سنة انتخابية، وللأسف هناك من يحسب الأمور حسابًا عدديًا لا من زاوية مصلحة الوطن، إلا أنّ الوضع رغم ذلك جيّد جدًّا".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنّ "القوى الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه في مختلف المجالات، من مكافحة الإرهاب والمخدرات إلى حفظ السلم الأهلي، موضحًا أنّ "ما جرى في بيروت مؤخرًا تعاملت معه الأجهزة الأمنية والجيش بحزم، ولم تُسجّل حتى ضربة واحدة".

وشدّد على أنّ "هذه هي المهمة الأساسية للجيش والقوى الأمنية، وهم بالنسبة إلينا خط أحمر، لأنه لولا وجودهم لما كان هناك استقرار في لبنان".

وختم الرئيس عون بالتأكيد أنّ "الأجهزة الأمنية تعمل كقلب واحد، وهي الضمانة الأساسية لمنع أي انهيار وحماية لبنان من المخاطر المحيطة".

