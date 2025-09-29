خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي شهادة حيّة لقائد كتيبة في جيش الاحتلال: جنودنا مُنهارون في غزة

لبنان

لبنان

بالفيديو| قماطي: المقاومة هي قوة من أجل الوطن اللبناني وللأمن القومي العربي

2025-09-29 14:37
ذبيان أن السيد الشهيد "هو الحاضر الأكبر بيننا"
90

أوضح نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي أننا "نجتمع في "لقاء الوفاء لسيد الوفاء" اليوم كي نعطي عهد الوفاء وعهد الاستمرار لسماحة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله والمضي على خط المقاومة" 
وأكد قماطي في تصريح لموقع العهد الإخباري أن المقاومة هي قوة من أجل الوطن اللبناني، وقوة للأمن القومي العربي خصوصًا بعدما أعلن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى".

يعقوب صراف

من جهته أعلن وزير الدفاع الأسبق يعقوب الصراف في تصريح لموقع العهد الإخباري أن مشاركته بهذا اللقاء هي للوفاء لسيد المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله مؤكدًا أن محور المقاومة هو محور الحق ولن يستكين إلا أن ينتصر للحق.

 

جهاد ذبيان

بدوره قال رئيس تيار صرخة وطن جهاد ذبيان لموقع العهد الإخباري على هامش لقاء الوفاء لسيد الوفاء": إن "أقل الواجب أن نقوم بزيارة هذا المقاوم الذي نستمد منه الروحانية الشفافية المصداقية الكرامة الجهاد النضال الانتماء الوطنية".

وأكد ذبيان أن السيد الشهيد "هو الحاضر الأكبر بيننا" لافتًا إلى أن غيابه يدب الرعب في صدور أعداء الأمة.

 

 

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
