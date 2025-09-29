كشف المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تفاصيل تُنشر للمرة الأولى حول لقاءاته العديدة بسيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، متحدثًا عن اللقاء الأول الذي جمعه بسماحة السيد، وكيف أرسل سماحته موفدًا لدى تعيينه مديرًا للأمن العام ليُبلغه رسالة خاصة منه.

وفي مقابلة مع موقع "العهد" الإخباري ضمن "بودكاست عالعهد" ــ تُنشر يوم غد الثلاثاء (30 أيلول 2025) ــ كشف إبراهيم طلب الأميركيين وساطة السيد نصر الله في ملف يرتبط بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما لفت الى رسالة حازمة أبلغها للمبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين نقلًا عن السيد نصر الله في ملف ترسيم الحدود البحرية.

وفي معرض حديثه، شدّد اللواء إبراهيم على العلاقة القوية بين سيد شهداء الأمة ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لافتًا الى معادلة أبلغها للرئيس بري نقلًا عن سماحة السيد الشهيد، وفي سياق آخر أشار الى حادثة تتعلّق بسماحة السيد مباشرة جرت خلال حرب تموز عام 2006 عندما كان رئيس فرع مخابرات جنوب لبنان.

أضاف اللواء إبراهيم على أنه صُدم باستشهاد السيد نصر الله لكنه لم يتفاجأ، قائلًا: " كان لسماحة السيد رؤية تقول إنه لم يستشهد في حرب 2006 وإنما سيستشهد في الحرب المقبلة أو خلال الحرب التي تليها، وإنّ جميع أصدقائه وإخوانه يستشهدون قبله ثم يستشهد".

الكلمات المفتاحية