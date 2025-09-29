خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الاستفتاء الثاني.. المقاومة قدر لبنان

لبنان

رعد: مقاومة حزب الله لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلادنا 
لبنان

رعد: مقاومة حزب الله لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلادنا 

2025-09-29 16:08
62

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب محمد رعد، إن "المخطّط العدواني اليوم يتوجه إلى لبنان والمنطقة بهدف التطاول على هذه المقاومة والقضاء عليها، وإحباط شعبها، ومحاصرته ماليًا وسياسيًا وإعماريًا وإعلاميًا، وشنّ الحملات المغرضة والمشبوهة لشيطنتها، والترويج لمقولة، إن خلاص اللبنانيين والعرب يكمن في الاستجابة لشروط العدوّ بدعم من الأميركيين، والذهاب إلى مصالحة مع "إسرائيل" والاعتراف بشرعية احتلالها للقدس وفلسطين، وتطبيع العلاقات معها، وتقديم ذلك كله على أنه من متطلبات "الواقعية" التي تستدعي الرضا بالخضوع للعدو والتخلي عن قدرات المواجهة والتعايش مع سياساته".

وخلال الحفل التكريمي للشهيدين القائدين الجهاديين الكبيرين علي كركي وإبراهيم جزيني في بلدة عين بوسوار، أكَّد أنَّ "هذا المقصد يستهدف المتساقطين المهزومين من سياساتهم الذين يحاولون تمرير رؤاهم جرعةً جرعةً، متوهمين أن شعوبنا غافلة عما يُحاك ضدّها أو يتآمر عليها". وأضاف أنَّ محور المقاومة في المنطقة لن يخضع لإرادة العدوّ أو للمتعاملين معه من المهزومين أمام عدوانه.

وشدد النائب رعد على أن مقاومة حزب الله، التي يقودها نهج السيد حسن نصر الله وبنماذج قيادتها الميدانية من أمثال أبي الفضل كركي والحاج نبيل جزيني ورفاقهما، لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلادنا لا عبر حكومات خاضعة ولا عبر مؤامرات أو وصايات.

وجدد النائب رعد للقادة الشهداء والمجاهدين، وللشعب الأبي الوفي المضحي، العهد قائلًا: "العهد باقٍ. نواصل المقاومة دفاعًا عن وطننا وشعبنا وهويتنا وحقوقنا ومصالحنا، ورِضاءً لجلال عزّ شأننا".

الكلمات المفتاحية
حزب الله الكيان الصهيوني محمد رعد السيد حسن نصر الله
إقرأ المزيد
المزيد
السيد شكر: شهادة القائد ولادة لأمة أقوى
السيد شكر: شهادة القائد ولادة لأمة أقوى
لبنان منذ 6 دقائق
جولة بقاعية لوفد حوزات علمية إيرانية: تقدير لشهداء المقاومة ودعم لقضايا المستضعفين
جولة بقاعية لوفد حوزات علمية إيرانية: تقدير لشهداء المقاومة ودعم لقضايا المستضعفين
لبنان منذ 49 دقيقة
رعد: مقاومة حزب الله لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلادنا 
رعد: مقاومة حزب الله لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلادنا 
لبنان منذ ساعتين
بالفيديو| قماطي: المقاومة هي قوة من أجل الوطن اللبناني وللأمن القومي العربي
بالفيديو| قماطي: المقاومة هي قوة من أجل الوطن اللبناني وللأمن القومي العربي
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
السيد شكر: شهادة القائد ولادة لأمة أقوى
السيد شكر: شهادة القائد ولادة لأمة أقوى
لبنان منذ 6 دقائق
جولة بقاعية لوفد حوزات علمية إيرانية: تقدير لشهداء المقاومة ودعم لقضايا المستضعفين
جولة بقاعية لوفد حوزات علمية إيرانية: تقدير لشهداء المقاومة ودعم لقضايا المستضعفين
لبنان منذ 49 دقيقة
الاستفتاء الثاني.. المقاومة قدر لبنان
الاستفتاء الثاني.. المقاومة قدر لبنان
مقالات منذ ساعتين
رعد: مقاومة حزب الله لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلادنا 
رعد: مقاومة حزب الله لن تسمح للعدو بتمرير أهدافه في بلادنا 
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة