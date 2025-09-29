خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
جولة بقاعية لوفد حوزات علمية إيرانية: تقدير لشهداء المقاومة ودعم لقضايا المستضعفين
جولة بقاعية لوفد حوزات علمية إيرانية: تقدير لشهداء المقاومة ودعم لقضايا المستضعفين

2025-09-29 17:50
بلال الموسوي - مراسل

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينَين العامين (رض) لحزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيّه السيد هاشم صفي الدين، جال وفد من تجمّع الحوزات العلمية في إيران في عدد من المناطق البقاعية، في زيارة حملت أبعادًا علمية وثقافية وروحية، وجاءت تأكيدًا على عمق العلاقة بين الحوزات الدينية في مدينة قم المقدّسة وبيئة المقاومة في لبنان.

رأس وفدَ الحوزات الإيرانية؛ مسؤول العلاقات الدولية في الحوزات؛ آية الله السيد مفيد الحسيني الكوهنساري، وضم الوفد شبانًا من أصحاب الاختصاصات والنقابيين في مجالات علمية وثقافية وفنية، حيث استقبله في مقام سيد شهداء المقاومة؛ السيد عباس الموسوي (قده) في بلدة النبي شيث كلٌّ من: السيد ياسر عباس الموسوي، مسؤول القطاع الثاني في حزب الله في البقاع؛ السيد عباس الموسوي، مسؤول التبليغ والأنشطة الثقافية للحزب في البقاع الشيخ تامر حمزة، وعلماء وشخصيات اجتماعية وثقافية.

وألقى السيد ياسر الموسوي كلمةً، استعرض فيها الجوانب الجهادية والقيادية للشهيدَين السيد نصر الله (رض) والسيد صفي الدين (رض)، مشيدًا بـ"دور الجمهورية الإسلامية في دعم قضايا المستضعفين في لبنان والمنطقة".

بدوره، أكد آية الله الكوهنساري "عظمة الشهداء القادة وتضحيات المقاومة في سبيل كرامة لبنان وسيادته وحرية الأمة"، مشيرًا إلى أنّ "من يُقدّم قادته شهداء هو شعب منتصر لا مَحالة".

وزار الوفد حوزة الإمام المنتظر (عج) في بعلبك، حيث استقبله كلٌّ من: الشيخ حمزة، مسؤول العمل الاجتماعي لحزب الله؛ الشيخ علي فرحات، والشيخ مصطفى محمد يزبك، إلى جانب عدد من العلماء. 

وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على وحدة الموقف والثبات في وجه التحدّيات. كما عبّر مسؤولو حزب الله عن تقديرهم العميق للجمهورية الإسلامية ولدور الحوزات العلمية.

كذلك، زار الوفد مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (ع) في مدينة بعلبك، حيث استقبله الأمين للعام للعتبة؛ حسين نصر الله الذي شدّد على "أهمية العلاقة بين حوزات قم والمشهد الديني في لبنان".

واختُتمت جولة الوفد بتبادل الهدايا التذكارية، فقدّم الوفد الإيراني راية مباركة من مقام السيدة المعصومة (ع) في قم، فيما قدّم نصر الله مجموعة من التذكارات من مقام السيدة خولة (ع) إلى الوفد، عربون محبة وتقدير.

السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله بعلبك البقاع ايران سيد شهداء الأمة
