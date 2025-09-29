خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
النائب حمادة: للتمسك بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة

2025-09-29 20:04
شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة؛ النائب إيهاب حمادة، على "التمسك بالمعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة"، قائلًا: "سندافع عنهم بالدماء والأرواح والعيون والأجساد".

كلام حمادة جاء خلال إقامة حزب الله وشعبة بدنايل حفلًا تأبينيًا بمناسبة مرور أسبوع على رحيل فقيد الجهاد والمقاومة؛ المربي والأستاذ الحاج علاء عبد الله الحاج سليمان (الحاج حبيب)، في حسينية البلدة، بحضور حاشد من الأهالي والفعاليات.

وتطرق حمادة إلى التطورات السياسية، مؤكدًا الالتزام الكامل بما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله؛ سماحة الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينَين العامَّين لحزب الله؛ سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله والسيد الهاشمي؛ السيد هاشم صفي الدين.

إلى ذلك، عدّد النائب حمادة مناقب الفقيد سليمان ودوره المميّز في خدمة البلدة من خلال تحمّله مسؤولية شعبة بدنايل.

وشارك في الحفل مسؤول القطاع الأول في حزب الله؛ الشيخ بلال عواضة، وإمام بلدة بدنايل الشيخ أديب حيدر، ولفيف من العلماء، وفعاليات بلدية واختيارية وسياسية واجتماعية وكشفية.

وكان قد استُهل الحفل بتلاوة من القرآن الكريم، ثم ألقى والد الفقيد كلمة.

