كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي السفير الصيني في طهران: عصر جديد للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين 

لبنان

لبنان

"لقاء الوفاء لسيد الأوفياء" للأحزاب والشخصيات الوطنية: نهجه سيبقى لنا وصية حيّة

2025-09-29 20:22
أكدّ لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية، أنّ "لبنان الواحد الموحد سيظلّ شعلة النضال الوطني" وأنّ "حماية سيادته وتحرير أرضه المحتلة، ‏وتعزيز وحدته الوطنية وصون استقلاله، هي واجب مقدّس لكل القوى الوطنية الشريفة".

جاء ذلك في بيان صادر عن "لقاء الوفاء لسيد الأوفياء" الذي عقدته الأحزاب والشخصيات الوطنية اللبنانية وفصائل المقاومة الفلسطينية، وشخصيات ‏سياسية وحزبية عربية، أمام مرقد سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله (رض) في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده. وشدّد اللقاء على أنّ "حماية الوطن في ظل ‏العدوانية الصهيونية تتطلّب تعاون جميع مكوّناته من جيش وشعب وقوى سياسية ومقاومة"، مشيرًا إلى أنّ "الوحدة الداخلية هي الدرع ‏الحصين في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم ومحاولات الهيمنة الخارجية".
وناشد الدولة اللبنانية "المبادرة إلى إطلاق ورشة شاملة، تعيد إعمار ما دمّرته آلة الحرب الصهيونية، ودعم صمود ‏اللبنانيين في كل المناطق، لضمان منعة الوطن واستقراره وحماية أرضه وشعبه".

وأكّد أنّ "القضية الفلسطينية ستبقى في صميم أولويات الأمة"، وأنّ "دعم الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة ‏أرضه وإقامة دولته الوطنية التزام ثابت لا مساومة فيه". ‏

وفي حين ذكّر اللقاء بأنّ "الشهيد الأسمى ارتقى شهيدًا على طريق القدس"، قال: "نهجه سيبقى لنا وصية حيّة بعدم التراجع عن ‏الحق الفلسطيني، وعدم قبول التطبيع أو التهجير أو التفتيت".

ووجّه اللقاء "تحية إجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني المجاهد والصابر الذي يتحمّل المجازر والإبادة الجماعية ‏نيابة عن كل الأمة، وإلى المقاومين الأبطال في فلسطين ولبنان واليمن وإيران والعراق الذين يرسمون بدمائهم معالم النصر ‏الآتي، والذي سيتحقّق حتمًا، ويتكلّل بتحرير فلسطين وجميع الأراضي العربية المغتصبة".‏

كما عاهد المجتمعون أمام مرقد سيد شهداء الأمة بأنْ "يبقوا مقاومين أوفياء، ملتزمين بتعزيز مكامن القوة الوطنية، ‏والالتزام بالعمل الجاد لتوحيد جهود الأمة لدعم خيار المقاومة وحمايتها من أيّ استهداف".

وشدد المجتمعون على أن نهج سيد شهداء الأمة سيبقى منارة تهدينا، وعزيمة تدفعنا لمواجهة كل محاولات ‏العدوان على أمتنا، حتى يتحقق النصر وتُرفع رايات الحرية والعزة والكرامة فوق لبنان وفلسطين، وكل أرض عربية ‏محتلة.‏

الكلمات المفتاحية
السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
"لقاء الوفاء لسيد الأوفياء" للأحزاب والشخصيات الوطنية: نهجه سيبقى لنا وصية حيّة
"لقاء الوفاء لسيد الأوفياء" للأحزاب والشخصيات الوطنية: نهجه سيبقى لنا وصية حيّة
