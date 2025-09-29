أعلن السفير الصيني في طهران، زونغ بي وو، أنّ "العلاقات الصينية - الإيرانية تسير على مسار مستقر وصحي، والتعاون الإقليمي يفتح بين البلدين آفاقًا رحبة"، مؤكّدًا أنّ "التعاون بين الجانبين يثري معنى العصر الجديد من الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن السفير الصيني قوله: "بدعوة من السلطات المحلية، سافرتُ مؤخّرًا إلى محافظة مازندران، وتبادلتُ أطراف الحديث مع مختلف شرائح المجتمع. تَركَتْ هذه الرحلة انطباعًا إيجابيًا للغاية وذكريات جميلة".

وأضاف: "تزخر هذه المحافظة بالموارد الزراعية الغنية. وتُعدّ أرضًا زراعية خصبة في شمال إيران، ومن أهم مراكز إنتاج الفاكهة والخضراوات، وتزخر هذه المحافظة بالموارد السياحية المتنوعة وبالموارد البشرية الوفيرة".

وتطرّق إلى اللقاء الأخير بين الرئيسَين الصيني شي جين بينغ والإيراني مسعود بزشكيان في بكين، مؤكّدًا أنّهما "توصّلا إلى تفاهمات مهمّة حدّدت مسار تطوير العلاقات الصينية - الإيرانية"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنّ "هذا يوفّر فرصة مهمة لتوسيع التعاون الإقليمي بين الصين ومحافظة مازندران".

وأوضح السفير الصيني: "في المرحلة المقبلة، يتطلّع الجانب الصيني إلى مواصلة استكشاف إمكانات التعاون مع محافظة مازندران والارتقاء بمستوى التعاون في جميع المجالات إلى مستوى أعلى".

وشدّد على "توسيع التبادلات الاقتصادية والتجارية"، مبينًا أنّ "الاقتصاد الصيني لا يزال يتمتّع بزخم قوي؛ فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 5.3 في المئة في النصف الأول من هذا العام، وارتفع إجمال حجم التجارة الخارجية بنسبة 3.5 في المئة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس مقارنة بالعام الماضي، مما وفّر زخمًا مهمًا للتنمية الاقتصادية لدول العالم، بما في ذلك إيران".

وأكّد "تعزيز التبادل الثقافي والشعبي بين الجانبين وتعميق التفاهم المتبادل"، مذكّرًا بطرح الرئيس الصيني "مبادرة الحوكمة العالمية"، موضحًا أنّ المبادرة "تؤكّد مبادرة الحوكمة العالمية على معارضة الأحادية وحماية العدالة والإنصاف الدوليين، وتتوافق مع المطالب المشتركة لدول الجنوب العالمي، بما في ذلك إيران".

وأضاف: "رحّبت محافظة مازندران، بل وقطاعات مختلفة في إيران، بهذه المبادرة. ويُعرب الجانب الصيني عن استعداده للعمل مع الجانب الإيراني لتعزيز التبادل والتعلم المتبادل في مجال أفكار الحوكمة، ودفع التنفيذ الكامل لهذه المبادرة".

وأشار إلى إن "سفارة جمهورية الصين الشعبية في إيران على استعداد للعمل مع أصدقائها في محافظة مازندران لجعل التعاون بين الجانبين يؤتي ثماره أكثر، ويثري باستمرار المعنى الداخلي للعصر الجديد من الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران".

