خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي البقاع يُحيي ذكرى استشهاد السيد نصر الله والسيد صفي الدين

عربي ودولي

البيت الأبيض يعلن خطة لإنهاء الحرب على غزة.. وترامب: مشروطة بنزع سلاح حماس
عربي ودولي

البيت الأبيض يعلن خطة لإنهاء الحرب على غزة.. وترامب: مشروطة بنزع سلاح حماس

2025-09-29 22:22
57

كشف البيت الأبيض عن تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمّن الإفراج عن الأسرى أحياءً وأمواتًا خلال 72 ساعة من موافقة "إسرائيل" عليها، ومشروطة بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية - حماس.

ونشر البيت الأبيض، مساء الاثنين 29 أيلول/سبتمبر 2025، بنود الخطة، بالتزامن مع اجتماع ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في واشنطن، وقال: "ناقشنا خطة تقضي بإنهاء حرب غزة بمجرّد موافقة الطرفين".

وتحدّثت الخطة عن "انسحاب الجيش "الإسرائيلي" وفق جداول زمنية ومعايير مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها مع القوات "الإسرائيلية" والضامنين والولايات المتحدة".

من جهته، قال ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض: "خطتنا تشمل نزع سلاح حماس بشكل فوري وتدمير بنيتها العسكرية"، محذّرًا من أنّه "إذا رفضت حماس هذا الاتفاق، فإن نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب".

وأضاف ترامب: "خطتي تدعو إلى تأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم "مجلس السلام"".

الكلمات المفتاحية
حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة بنيامين نتنياهو دونالد ترامب اميركا البيت الابيض
إقرأ المزيد
المزيد
البيت الأبيض يعلن خطة لإنهاء الحرب على غزة.. وترامب: مشروطة بنزع سلاح حماس
البيت الأبيض يعلن خطة لإنهاء الحرب على غزة.. وترامب: مشروطة بنزع سلاح حماس
عربي ودولي منذ 3 ساعات
الموصل تحيي ذكرى السيّدين الشهيدين .. إنّا على العهد
الموصل تحيي ذكرى السيّدين الشهيدين .. إنّا على العهد
عربي ودولي منذ 13 ساعة
القوات المسلحة اليمنية تضرب أهدافًا حساسة وحيوية للعدو في
القوات المسلحة اليمنية تضرب أهدافًا حساسة وحيوية للعدو في "يافا" و"أم الرشراش"
عربي ودولي منذ 15 ساعة
استبعاد فريق صهيوني من سباق
استبعاد فريق صهيوني من سباق "إميليا" في إيطاليا بسبب احتجاجات مؤيدة لفلسطين
عربي ودولي منذ يوم
مقالات مرتبطة
البيت الأبيض يعلن خطة لإنهاء الحرب على غزة.. وترامب: مشروطة بنزع سلاح حماس
البيت الأبيض يعلن خطة لإنهاء الحرب على غزة.. وترامب: مشروطة بنزع سلاح حماس
عربي ودولي منذ 3 ساعات
التواطؤ الأميركي
التواطؤ الأميركي "الإسرائيلي"... ماذا يخبىء الاميركيون وراء مبادرتهم الأخيرة؟
مقالات منذ 5 ساعات
بزشكيان: كراهية الشعوب لـ
بزشكيان: كراهية الشعوب لـ"إسرائيل" لن تزول.. وحرب الـ12 يومًا بلورت وحدة وطنية ممتازة
إيران منذ 6 ساعات
التحولات الديموغرافية تهدّد متانة التحالف الأميركي -
التحولات الديموغرافية تهدّد متانة التحالف الأميركي - "الإسرائيلي"
ترجمات منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة