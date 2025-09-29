كشف البيت الأبيض عن تفاصيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمّن الإفراج عن الأسرى أحياءً وأمواتًا خلال 72 ساعة من موافقة "إسرائيل" عليها، ومشروطة بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية - حماس.



ونشر البيت الأبيض، مساء الاثنين 29 أيلول/سبتمبر 2025، بنود الخطة، بالتزامن مع اجتماع ترامب ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في واشنطن، وقال: "ناقشنا خطة تقضي بإنهاء حرب غزة بمجرّد موافقة الطرفين".



وتحدّثت الخطة عن "انسحاب الجيش "الإسرائيلي" وفق جداول زمنية ومعايير مرتبطة بعملية نزع السلاح، يتم الاتفاق عليها مع القوات "الإسرائيلية" والضامنين والولايات المتحدة".



من جهته، قال ترامب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض: "خطتنا تشمل نزع سلاح حماس بشكل فوري وتدمير بنيتها العسكرية"، محذّرًا من أنّه "إذا رفضت حماس هذا الاتفاق، فإن نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب".



وأضاف ترامب: "خطتي تدعو إلى تأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم "مجلس السلام"".

