أحيا حزب الله في البقاع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، وصفيّه السيد هاشم صفي الدين، ورفاقهما الشهداء، بسلسلة من الفعاليات الدينية والسياسية والشعبية التي شهدت مشاركة واسعة من الأهالي وفعاليات المنطقة.

فقد أقام حزب الله في بلدة الخضر حفلًا تأبينيًا حضره حشد من الأهالي وعوائل الشهداء، بمشاركة فعاليات بلدية واختيارية، ومسؤولين في القطاع.

افتتح الحفل بتلاوة قرآنية، ثم ألقى نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، السيد فيصل شكر، كلمة أكّد فيها أنّ "المقاومة باقية برغم كل التحدّيات، وسلاحها سيبقى عنوان شرف الأمة وكرامتها".

واختُتم الحفل بمجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ مهدي السنجري، قبل أنْ يتوجّه الحضور لزيارة "جنة الشهداء".

وفي بلدة تمنين التحتا، نظّم حزب الله لقاءً سياسيًا مع الدكتور بلال اللقيس في منزل المختار جواد حسين الخطيب، بحضور فعاليات دينية وبلدية واجتماعية.

وقدّم اللقيس، خلال اللقاء، قراءة سياسية شاملة للتطوّرات الداخلية والإقليمية، متوقفًا عند التهديدات الأميركية ومحاولات الضغط على المقاومة، مؤكّدًا أنّ "وحدة الموقف الوطني وسلاح المقاومة هما الضمانة لمواجهة المخطّطات الأميركية و"الإسرائيلية".

كما ناقش الدكتور اللقيس مع الحاضرين ملفات متّصلة بالعلاقات الإقليمية والتطوّرات الميدانية في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أقامت الهيئات النسائية في البقاع سلسلة من الأنشطة الروحيّة والعباديّة، شملت مجالس عاشورائيّة ولطميّات، وختميّات قرآنيّة، وقراءة زيارة عاشوراء وحديث الكساء، أُهدي ثوابها إلى روح الشهيد الأسمى والأقدس السيّد نصرالله (قده) وجميع الشهداء.

أمّا في أبلح - النبي أيلا، فقد أحيت شعبة حزب الله المناسبة بإضاءة شموع عند الدوّار المشترك على أوتوستراد أبلح - رياق، تخلّلها رفع رايات المقاومة وصور الشهداء، في مشهد حمل رمزية الوفاء والإجلال لتضحياتهم.

الكلمات المفتاحية