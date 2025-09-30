اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 30 أيلول/سبتمبر 2025 بالنقاش العام الجاري في إيران حول عودة العقوبات وبالخصوص النقاش بين الإصلاحيين وغيرهم، كما اهتمت بالمسار العالمي في تفاعله تجاه هذه القضية لا سيما موقف الصين وروسيا.

خيانة الترويكا الأوروبية للدبلوماسية

كتبت صحيفة رسالت: "شهد العالم أحد أكثر الفصول مرارة في تاريخ الدبلوماسية الحديثة وسيادة القانون الدولي في 27 أيلول/سبتمبر 2025. ثلاث دول أوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الترويكا الأوروبية)، تتبع بشكل أعمى السياسات الفاشلة لأخيها الأكبر، أي الولايات المتحدة، في خطوة غير صالحة قانونيًا وغير مسؤولة سياسيًا ومعيبة إجرائيًا، حيث قامت بتفعيل ما يسمّى بآلية إعادة العقوبات أو إعادة فرضها ضدّ جمهورية إيران الإسلامية. لم تكن هذه الخطوة، التي تم تنفيذها في تحايل واضح على الإجراءات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، خيانة واضحة للاتفاقية التي ضمنتها بنفسها فحسب، بل شكلت أيضًا سابقة خطيرة للنظام الدولي، والتي يمكن بموجبها انتهاك الالتزامات بسهولة ويحل الفوضى محل القانون.

[...] تمت الموافقة على الاتفاق النووي بالإجماع في قرار مجلس الأمن رقم 2231 وأصبحت جزءًا من القانون الدولي. بعد التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة، وفت إيران بجميع التزاماتها بشكل كامل وبحسن نية.

هذا الالتزام ليس تأكيدًا، بل حقيقة موثقة أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 تقريرًا متتاليًا. وفي هذا الصدد، أثبتت إيران أنها تسعى إلى المشاركة البناءة والحل السلمي للنزاعات وأنها تؤمن بالدبلوماسية باعتبارها الحل المستدام الوحيد.

ما أثبتته أوروبا هو أن هذا المسار قد تضرر بشدة في عام 2018 بسبب الانسحاب الأحادي وغير القانوني للإدارة الأميركية آنذاك من خطة العمل الشاملة المشتركة. لم تكتف الولايات المتحدة بتجاهل التزاماتها بموجب القرار 2231، بل أجبرت أيضًا الدول الأخرى على انتهاك هذا القرار من خلال تطبيق سياسة الضغط الأقصى.

في هذا المنعطف الحرج، وعدت الدول الأوروبية الثلاث باتّخاذ تدابير تعويضية للتعويض عن الانسحاب الأميركي وتأمين الفوائد الاقتصادية لإيران من خطة العمل الشاملة المشتركة.

بناءً على هذه الوعود، واصلت إيران تنفيذ التزاماتها بالكامل بصبر إستراتيجي لأكثر من عام، مانحةً الدبلوماسية فرصة ثانية. لكن مع مرور الوقت، اتضح أن الترويكا الأوروبية إما تفتقر إلى الإرادة السياسية أو القدرة على مواجهة الترهيب الأميركي. لم تُفعّل آليتهم المالية الوهمية ولم يُنفذ أيٌّ من وعودهم بالحفاظ على الاتفاق الأساسي. في ظل هذه الظروف، وبعد أن أثبتت أوروبا عدم قدرتها أو رغبتها في الوفاء بالتزاماتها، لم يكن أمام إيران خيار سوى التمسك بحقوقها المنصوص عليها في المادتين 26 و36 من خطة العمل الشاملة المشتركة. وبناءً على ذلك، قلّصت إيران تدريجيًا، قانونيًا، وبشفافية كاملة، تنفيذ بعض التزاماتها الطوعية. لم تكن هذه الإجراءات التعويضية انتهاكات لخطة العمل الشاملة المشتركة، بل كانت محاولةً لاستعادة التوازن المفقود في الاتفاق وإجبار الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها. جميع هذه الخطوات قابلة للعكس وتهدف إلى إعادة جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل، وليس تدمير الاتفاق.

[...] طوال هذه الأزمة، وبينما اختار الغرب طريق المواجهة والخداع، لم تُبقِ الجمهورية الإسلامية الإيرانية نافذة الدبلوماسية مفتوحة فحسب، بل التزمت أيضًا، وفقًا لتقارير متكرّرة صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التزامًا كاملًا بالتزاماتها قبل انسحاب الولايات المتحدة وحتّى بعد ذلك بوقت طويل. إن هذا التحفظ والالتزام بخرق واشنطن لالتزاماتها ورفض أوروبا تقديم أي فوائد اقتصادية ملموسة دليل على أن إيران قلصت التزاماتها فقط ردًا على هذه الخروقات والحفاظ على سيادتها، ولم تبادر أبدًا إلى مسار الأزمة".

العودة إلى السياسة النقدية والتحرك نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب

كتبت صحيفة وطن أمروز: "بدا تحرك أوروبا لإعادة فرض العقوبات وإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المناهضة لإيران للوهلة الأولى تحديًا سياسيًا وأمنيًا بين إيران وأوروبا والولايات المتحدة، والذي من شأنه، بغضّ النظر عن النتيجة النهائية، أن يفتح أفقًا جديدًا للعلاقات بين إيران والغرب ويحدد ما إذا كانت العلاقات بين الجانبين ستستمر في السنوات القادمة في إطار التفاعل والحوار أم المواجهة والتوتّر. ومع ذلك، فإن نهج روسيا والصين، بصفتهما العضوين الأصليين في اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة والعضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي، تجاه تنفيذ أوروبا لإعادة فرض العقوبات، وخاصة في عدم الاعتراف بإجراءات مجلس الأمن وحتّى الأمانة العامة للأمم المتحدة لاستعادة قرارات مجلس الأمن، خلق حدثًا فريدًا كان علامة على نهاية الإستراتيجية الروسية والصينية للحفاظ على النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية ورمزه البارز، ميثاق الأمم المتحدة، لأول مرة.

لذلك، ربما تُذكر التطورات الحالية المحيطة بالقضية النووية الإيرانية في السنوات القادمة كنقطة تحول في مسار الانتقال إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب.

لقد شهدنا بالفعل رغبة روسيا، وبدرجة أقل الصين، في إضعاف النظام العالمي بذريعة أن الآليات العالمية الحالية تخدم مصالح الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، من خلال السعي وراء مبادرات مثل البريكس وشنغهاي ذات الوظائف الاقتصادية والسياسية والأمنية الواسعة. ومع ذلك، فإن نهج هاتين الدولتين المتمثل في محاولة عدم تقويض ميثاق الأمم المتحدة كهيكل يضمن العضوية الدائمة للبلدين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وحقهما في النقض لإدارة قرارات هذا المجلس، فضلًا عن حماية نظام منع الانتشار النووي الدولي (NPT) كوسيلة لإبقاء الأسلحة النووية في أيدي عدد قليل من الدول، كان دائمًا متسقًا، بحيث كان استمرار وجود بلدنا في معاهدة منع الانتشار النووي والتعاون الكامل مع الوكالة من بين السياسات الثابتة لروسيا والصين في الملف النووي الإيراني حتّى هاجم النظام الصهيوني والولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية. ومع ذلك، في أعقاب حرب الاثني عشر يومًا والتعليق الرسمي لمشاركة بلدنا في معاهدة منع الانتشار النووي، واجهنا رد فعل من روسيا والصين خارج الإطار التقليدي.

بدلًا من معارضة إجراء إيران، الذي كان في الواقع تعليقًا لتطبيق معاهدة منع الانتشار النووي وإضعافًا لنظام منع الانتشار، لم تكتفِ هاتان الدولتان بدعم قرار بلادنا، بل اتّهمتا الطرف الآخر، الولايات المتحدة وأوروبا، بالمسؤولية الرئيسية عن قرار طهران بتعليق التعاون مع الوكالة. وقد مثّل نهج روسيا والصين قبولًا لحجّة إيران بشأن حدوث تغيير جذري في الوضع والظروف التي تحكم نظام منع الانتشار، وكان دليلًا واضحًا على إعادة نظر البلدين في إستراتيجيتهما للحفاظ على المصداقية الدولية لمعاهدة منع الانتشار النووي".

تبرئة العدوّ ومهاجمة الوحدة الوطنية

كتبت صحيفة كيهان: "لتجنب تحمل المسؤولية بعد تفعيل آلية الزناد، قدّم مؤسسو اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة الأحادي الجانب والمضرّ منتقدي الاتفاق كمذنبين، وفي الوقت الذي برّأوا فيه العدوّ واتّهموا منتقدي الاتفاق، استهدفوا التماسك الداخلي.

قدّم الطيف الإصلاحي ذو التوجّه الغربي، بصفته المؤسس والمدافع عن اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة، بالتزامن مع تفعيل آلية الزناد، مع تجنّب تحمل المسؤولية، منتقدي الاتفاق السابقين كمذنبين في عودة العقوبات. حيث ملأت الاتهامات الموجهة إلى منتقدي الاتفاق وسائل الإعلام، بينما تجاهل الطيف الإصلاحي آلية الزناد باعتبارها خطأً فادحًا؛ بعبارة أخرى، فإن عودة العقوبات هي نتيجة فشل وإهمال وعدم انتباه مؤسسي الاتفاق في قراءة النص النهائي لهذه الاتفاقية والموافقة عليه.

من الطبيعي أن تُفضي هذه التهمة إلى زعزعة التماسك الداخلي والوحدة الشعبية، وهو ما تضاعف خلال حرب الاثني عشر يومًا. من ناحية أخرى، ستُقوّض هذه الاتهامات الباطلة الإجماع الوطني، وهو شعار الانتخابات ونموذج الحكم الذي يتبناه هذا التيار.

في هذه الحالة، بالإضافة إلى توجيه الاتهامات، صعّد هذا التيار من أجواء المجتمع النفسية عبر إضفاء مصداقية على عقوبات مجلس الأمن، وأثار السوق بإصراره على هذا النهج والاعتماد عليه؛ ويُخلق هذا الجو في الوقت الذي تُناقش فيه الآثار الاقتصادية لعقوبات مجلس الأمن وتُقوّض.

[...] ومع ذلك، فإن مؤسسي خطة العمل الشاملة المشتركة والمؤمنين بها، بعد حصولهم على مكاسب مادية ومعنوية (مثل أخذ المال ومنحهم ألقابًا مثل الأبطال الوطنيين)، يفتقرون إلى الشجاعة والجرأة للاعتراف بأخطائهم. إن خطة العمل الشاملة المشتركة، حدّت من سلطة إيران وإمكانية تفوقها النووي وتركت الغرب حرًا في التصرف ضدّ الجمهورية الإسلامية؛ كما أُدرجت آلية الزناد في نص خطة العمل الشاملة المشتركة كفخ للغرب حتّى لا يفقد الغرب الأدوات اللازمة للهيمنة والتهديد".

