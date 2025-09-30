خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

حرب الإبادة الجماعيّة على غزة تدخل يومها الـ725..  مجازر متواصلة وقصف جوي وبري مكثّف
حرب الإبادة الجماعيّة على غزة تدخل يومها الـ725..  مجازر متواصلة وقصف جوي وبري مكثّف

2025-09-30 09:40
66

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يومها الـ725 على التوالي، في ظل قصف جوي وبري مكثف يستهدف الأحياء والمباني السكنية وخيام النازحين ومراكز الإيواء ومخيمات اللاجئين في مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن ارتقاء عدد كبير من الشهداء وسقوط جرحى.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد نحو 50 فلسطينيًّا في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزّة خلال ٢٤ ساعة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الدبابات "الإسرائيلية" تقدمت في شارع الجلاء قرب عمارة الزهارنة وأطلقت النار على مفرق السرايا غرب مدينة غزّة.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلين لعائلة جاد الله في حيّ الصبرة جنوبي مدينة غزّة.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية قرب مديرية التربية والتعليم في منطقة اليرموك بمدينة غزّة.

ودمرت طائرات "إسرائيلية" مربعًا سكنيًا في محيط عيادة الشاطئ غربي مدينة غزّة.

وأصيب 5 فلسطينيين في قصف مُسيّرة "إسرائيلية" منزلًا مأهولًا يعود لعائلة عرندس شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع.

وأغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" على منزل في بلوك 7 بمخيم البريج وسط قطاع غزّة. كما استهدفت طائرات حربية "إسرائيلية" منزلًا في دير البلح وسط القطاع.

وفي الجنوب، استشهد 3 فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين قرب محطة العطار في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، والشهداء هم: 
- عبد الله عوض النجار (الأب).
- آية ياسر أبو دقة (زوجته الحامل في شهرها السابع).
- أحمد عبد الله النجار (نجلهما).

 وأفادت وزارة الصحة في غزّة باستشهاد 6 فلسطينيين في غارات على خان يونس خلال 24 ساعة.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 66055 شهيدًا و168346 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر2023.

وبلغت حصيلة استئناف العدوان منذ 18 آذار/مارس الماضي 13187 شهيدًا و56305 مصابين.

بينما ارتفعت حصيلة استهداف منتظري المساعدات الغذائية وطالبي لقمة العيش إلى 2571 شهيدًا وأكثر من 18000 مصاب.

