كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي عن عمّار.. صاحب الأمين ورفيق الجهاديين

بودكاسات عالعهد | لأول مرة.. أسرار تُكشف من لقاءات اللواء إبراهيم بالشهيد الأسمى

2025-09-30 09:47
1099

في حلقة استثنائية، عبر "بودكاست عالعهد"، يكشف المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم تفاصيل غير مسبوقة عن بعض لقاءاته بسيد شهداء الأمة، الشهيد الأسمى حسن نصر الله.
كيف بدأ اللقاء الأول؟ ماذا طلب اللواء إبراهيم من السيد؛ وماذا أهداه؟ 
ما قصة الدعاء عند صلاة الصبح؟ 
ماذا أهداه الإمام الخامنئي؟ 
لماذا طلب الأميركيون وساطة السيد في ملف حساس يتعلق بالجمهورية الإسلامية؟ 
ما الرسالة الحازمة التي أبلغها للمبعوث الأميركي إلى لبنان آموس هوكشتاين نقلًا عن السيد نصر الله؟
ما المعادلة التي قالها السيد نصر الله للواء إبراهيم ونقلها إلى الرئيس نبيه بري وكيف ردّ عليها؟ 
ما الحادثة التي تتعلق بسماحة السيد الأسمى التي جرت خلال حرب تموز 2006؟ 
ماذا قال سماحته عن استشهاده بعد حرب تموز؟
كيف كان يتعامل السيد مع قضية كل مخطوف؟ 
من هي الشخصية التي كانت ستلتقي السيد نصر الله في منزل اللواء إبراهيم؟ 
ماذا قال الرئيس عون عن السيد الأسمى؟

هذه الأسرار كلها وأكثر في المقابلة الكاملة.

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله معركة أولي البأس سيد شهداء الأمة إنا على العهد
