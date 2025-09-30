خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي بالصور| قطاع صيدا في حزب الله يواصل أنشطته في ذكرى السيدين الشهيدين 

لبنان

بالصور| مدارس المهدي (ع) – البقاع تحيي ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة في
لبنان

بالصور| مدارس المهدي (ع) – البقاع تحيي ذكرى استشهاد سيد شهداء الأمة في "النبي شيت"

2025-09-30 11:14
46

أحيت مدارس المهدي (ع) – البقاع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، بمراسم احتفالية رمزية أقيمت، صباح اليوم الثلاثاء (30 أيلول/سبتمبر)، في باحة مقام سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت.

حضر الفعالية حشد من الهيئات التعليمية والإدارية والطلابية من مختلف فروع مدارس المهدي في البقاع، إلى جانب شخصيات تربوية واجتماعية وثقافية من المنطقة، حيث شكّل المشهد حضورًا جامعًا عبّر عن الوفاء للشهداء وقيمهم.

تخلل البرنامج رفع الرايات وصور الشهداء الأمناء العامين لحزب الله والأمين العام الحالي سماحة الشيخ نعيم قاسم، وردد المشاركون الأناشيد التي تجسّد معاني التضحية والجهاد، في أجواء تفاعلية عكست عمق الانتماء لخط المقاومة. كما تضمن الحفل فقرات متنوعة شملت: تلاوة آيات من القرآن الكريم، النشيد الوطني اللبناني ونشيد المؤسسة، كلمة للتلامذة، مرثية للشهداء، ووضع إكليل من الورد على ضريح سيد شهداء المقاومة السيد عباس الموسوي. واختُتمت المراسم بكلمة لمديري مدارس المهدي وقسم الوفاء وتجديد البيعة لنهج الشهداء.

جاءت الفعالية لتؤكد مواصلة الأجيال التربوية درب الشهادة والالتزام بخط القيم التي ضحّى من أجلها الشهداء العظام، في رسالة رمزية حملت معاني الولاء والثبات على النهج.

لبنان حزب الله السيد حسن نصر الله مدارس المهدي سيد شهداء الأمة إنا على العهد
