كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
بالصور| قطاع صيدا في حزب الله يواصل أنشطته في ذكرى السيدين الشهيدين 
2025-09-30 11:53
واصل قطاع صيدا في حزب الله تنظيم الأنشطة الخاصة بإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين والقادة الشهداء في المقاومة الإسلامية.

وفي هذا السياق؛ نظم حزب الله في حارة صيدا احتفالًا خاصًا بالمناسبة وتكريمًا لشهداء البلدة في "معركة أولي البأس"، تحدث فيه فضيلة الشيخ حسن شحادي بحضور فعاليات وشخصيات وحشد كبير من الأهالي وعوائل الشهداء.

وفي بلدة كفر حتّى؛ نظمت شعبة البلدة احتفالًا بالمناسبة وتكريًما لشهداء البلدة في "معركة أولي البأس"، تحدث فيه فضيلة الشيخ وسيم سلمان بحضور فعاليات وشخصيات وحشد كبير من الأهالي وعوائل الشهداء.

كذلك أقيم في بلدة عزة احتفال تكريمي للشهداء تخلله عرض مصور يحكي سيرة كلّ شهيد من البلدة وكلمة للشيخ حسن الزين عن ثواب الشهادة والشهداء، بحضور حشد من الأهالي والفعاليات وعوائل الشهداء. 

كذلك في بلدة عنقون؛ احتشد الأهالي لإحياء ذكرى السيدين الشهيدين وشهداء "معركة أولي البأس" بحضور فعاليات وشخصيات وعوائل الشهداء تخلله كلمة لعضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج غالب أبو زينب وعرض مصور عن سيرة الشهداء وجهادهم ضدّ العدوّ الصهيوني.

كما نظمت شعبة عين الحلوة، في مصلى الرسول الأكرم (ص)، مجلس عزاء خاص بالمناسبة، تخلله كلمة لفضيلة الشيخ وسيم حسن عن الجهاد والشهادة.
 

