موقع العهد الاخباري

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي عن "أشرف النّاس" في محضر الذكرى الأولى 

لبنان

2025-09-30 12:10
أكد رئيس تكتل نواب بعلبك – الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن أن المقاومة تملك العزيمة والجهوزية الكاملة لردع أي اعتداء "إسرائيلي" محتمل على لبنان، مشددًا على أن محاولات الأعداء لنزع سلاح المقاومة، تحت ذرائع مختلفة، لن تحقق أهدافها.

مواقف النائب الحاج حسن جاءت خلال لقاء سياسي، في منزل المختار مأمون الديراني في بلدة قصرنبا البقاعية، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله وصفيه السيد هاشم صفي الدين، بحضور رئيس البلدية وحشد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والحزبية.

وتحدث الحاج حسن عن التحديات السياسية والعسكرية التي تواجه لبنان، منتقدًا تعنت الحكومة اللبنانية وارتباط بعض القوى الداخلية بالمشاريع الأميركية. كما تطرق إلى التطورات الإقليمية، مشيرًا إلى العدوان الصهيوني الأخير على دولة قطر ومساعي "إسرائيل" لزعزعة استقرار المنطقة، عبر التنصل من اتفاقية سايكس بيكو، في إطار مشروع ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" برعاية أميركية.

واختتم اللقاء بنقاش مفتوح مع الحاضرين؛ تناول مختلف القضايا السياسية والأمنية، إضافة إلى شؤون إنمائية تخص البلدة.

لبنان حزب الله حسين الحاج حسن السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
