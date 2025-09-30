أبرق نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة الشيخ علي الخطيب إلى المرجع سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، معزيا بوفاة زوجه.

وجاء في البرقية:

"سماحة المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله):

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة السيدة عقيلتكم الكريمة التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى.

لقد كانت الفقيدة شريكة حياتكم المباركة، ومساندةً لكم في مسيرتكم الجليلة في خدمة الدين والأمة. وإن رحيلها خسارة موجعة لا تُعوَّض، غير أنّ عزاءنا أنها رحلت وهي مكرّمة برعاية الله ورضاه، وأنّ ما قدّمته من خيرٍ وبرٍّ سيظلّ ذخرًا لها في الآخرة".

أضاف الشيخ الخطيب في برقيته: "إننا نتوجه إلى سماحتكم وإلى أسرتكم الكريمة بخالص العزاء، ضارعين إلى المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهمكم والعائلة جميل الصبر والسلوان.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم".

