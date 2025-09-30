خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يبرق معزيًا بوفاة عقيلة السيد السيستاني
لبنان

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يبرق معزيًا بوفاة عقيلة السيد السيستاني

2025-09-30 16:57
109

أبرق الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم معزيًا بوفاة زوجة  المرجع السيد علي السيستاني جاء فيها: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعظم الله لكم الأجر بوفاة الفاضلة الجليلة إبنة العلم والعلماء سليلة النسب الطيب الطاهر، رفيقة دربكم ‏الزاخر في البذل والعطاء لرفع راية الإسلام إلى جوار أنواركم وجهادكم الذي قدمتم فيه عظيم الإنجازات ‏في إحياء مذهب أجدادكم، وكانت نِعم الرفيقة والسند ومثال الأم في تربية أبنائها العلماء الأجلاء.‏

أحسن الله عزاءكم وألهمكم الصبر والسلوان وحشرها مع أجدادها محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين.‏

نسأل الله تعالى أن يحفظكم ويُطيل عمركم المبارك.‏

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأمين العام لحزب الله
الشيخ نعيم قاسم

العلاقات الاعلامية في حزب الله
الثلاثاء 30-09-2025‏
‏07-  ربيع الثاني- 1447 هـ
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله آية الله العظمى السيد علي السيستاني
