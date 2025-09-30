شددت حركة حماس على أن" عملية الدهس البطولية التي وقعت اليوم قرب مفترق الخضر جنوب بيت لحم، تؤكد رسالة شعبنا المقاوم الذي لن يصمت أبدًا على جرائم الاحتلال المتصاعدة من إبادة في غزّة وقتل واعتقال وتهجير وهدم للبيوت في الضفّة الغربية".



ونعت الحركة في بيان "منفذ العملية الذي ارتقى شهيدًا"، مؤكدةً أن "دماءه الطاهرة ستعبد طريق الحرية التي لن نحيد عنها، وتؤكد أن تضحيات الشهداء ستبقى وقودًا لطريق العودة ودحر الاحتلال، وأن إرادة شعبنا ستظل عصية على الكسر مهما بلغت آلة الإجرام الصهيونية".



وأشارت إلى أن "عمليات المقاومة المتصاعدة تبعث رسالة واضحة بأن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام سياسات الإبادة والاستيطان، وأن بطش الاحتلال سينقلب عليه وبالًا وذعرًا".

