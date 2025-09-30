خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
 حماس: عملية الدهس البطولية التي وقعت اليوم تؤكد أن شعبنا لن يصمت على جرائم الاحتلال
 حماس: عملية الدهس البطولية التي وقعت اليوم تؤكد أن شعبنا لن يصمت على جرائم الاحتلال

2025-09-30 17:30
شددت حركة حماس على أن" عملية الدهس البطولية التي وقعت اليوم قرب مفترق الخضر جنوب بيت لحم، تؤكد رسالة شعبنا المقاوم الذي لن يصمت أبدًا على جرائم الاحتلال المتصاعدة من إبادة في غزّة وقتل واعتقال وتهجير وهدم للبيوت في الضفّة الغربية".

ونعت الحركة في بيان "منفذ العملية الذي ارتقى شهيدًا"، مؤكدةً أن "دماءه الطاهرة ستعبد طريق الحرية التي لن نحيد عنها، وتؤكد أن تضحيات الشهداء ستبقى وقودًا لطريق العودة ودحر الاحتلال، وأن إرادة شعبنا ستظل عصية على الكسر مهما بلغت آلة الإجرام الصهيونية".

وأشارت إلى أن "عمليات المقاومة المتصاعدة تبعث رسالة واضحة بأن شعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام سياسات الإبادة والاستيطان، وأن بطش الاحتلال سينقلب عليه وبالًا وذعرًا".

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس
