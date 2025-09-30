نظمت العلاقات العامة لحزب الله في البقاع، بالتعاون مع شعبتَي تعلبايا في القطاع الأول وحي الواد – السيدة خولة(ع) في قطاع بعلبك، لقاءين سياسيين لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة؛ سماحة السيد حسن نصر الله (رض)، حضرهما جمع من الفعاليات والشخصيات الاجتماعية.

وانعقد اللقاء الأول في دارة آل دلباني – تعلبايا بحضور الباحث والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار، حيث تناول مسار الصراع العربي–"الإسرائيلي"، من نشأة الكيان المحتل وإلغاء اتفاق 17 أيار، إلى التحالف الإستراتيجي بين "حزب الله" و"حركة أمل" بقيادة الرئيس نبيه بري. كما ناقش انعكاسات التقارب السعودي–الإيراني على الساحة اللبنانية وأبعاد حرب غزة الأخيرة.

أما اللقاء الثاني فأقيم في حسينية أهل البيت(ع) – حي الجبلية، بحضور الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس الذي رأى أن استشهاد السيد حسن نصر الله مثّل خسارة كبرى للأمة، مؤكداً أن حزب الله استعاد المبادرة السياسية بفضل بيئة المقاومة المتماسكة.

ولفت الدكتور اللقيس إلى أن هذه البيئة مدعوة لمواجهة أي حرب محتملة بالصبر والوحدة بين حزب الله وحركة أمل، والانفتاح على باقي المكونات اللبنانية، مع التشديد على ترميم القدرات العسكرية بشكل دائم.

الكلمات المفتاحية