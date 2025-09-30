شيّع حزب الله وأهالي بلدة سحمر في البقاع الغربي الشهيد المجاهد محمد عباس شعشوع الذي ارتقى أمس جرّاء استهدافٍ "إسرائيلي" في البلدة.

انطلقت مراسم التشييع من دوار الشهداء وسط البلدة، حيث كان في استقبال الجثمان الطاهر لفيفٌ من العلماء وحشدٌ شعبي غفير على وقع موسيقى الشهادة التي أدّتها الفرقة الموسيقية لكشافة الإمام المهدي (عج).

وبعد أن أمّ إمام البلدة؛ القاضي الشيخ أسد الله الحرشي الصلاة على الجثمان، تقدّمت نعشه الطاهر ثلّة من رفاق الدرب في مسيرة حاشدة جابت شوارع البلدة، يتقدّمها مسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، وعدد من العلماء، وأهالي الشهداء.

الهتافات الحسينية والنداءات المؤيدة للمقاومة رافقت التشييع، فيما سارت الأخوات إلى جانب الأمهات وعوائل الشهداء، حاملاتٍ صور الأحبّة الذين سبقوا على درب العزّة. وفي مشهدٍ مهيب، وصل النعش إلى روضة الشهداء، حيث ووري في الثرى، مودَّعًا بدموع الأهل والأصدقاء وقلوبٍ مؤمنة بأن دماءه أمانة على طريق المقاومة.

الكلمات المفتاحية