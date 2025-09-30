أشار المستشار السياسي للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم؛ السيد حسين الموسوي، الثلاثاء 30 أيلول/سبتمبر 2025، إلى أنّ "أميركا ترامب تحاول الهيمنة على العالم"، وهناك من ركع و آخر سيركع، "والمؤمنون بالله قاوموا ولن يخضعوا، والعاقبة الحسنة لهم".

وقال: "من فرعون إلى اليوم لم يُسمَح لأي طاغية أن يُخضِع العالم وسقطوا جميعًا، والطغاة الجُدد ساقطون بالتأكيد؛ لأنها سنّةُ الله. لذلك يجب أن يعلم العملاء الكبار والصغار أنهم أيضًا ساقطون؛ لأنهم مربوطون بأقدام أسيادهم".

وشدد الموسوي على أنّه "لن يتمكن بعض النزقين التابعين من توريط أهلهم بداعي العصبية وجرّ بعضهم إلى السقوط معهم في حفرة الذلة والانتحار"، وتابع: "أمام هَبَل بعض المسؤولين التابعين الصغار نتذكر الكبار: الرؤساء رياض الصلح ورشيد كرامي وسليم الحص وفؤاد شهاب وإميل لحود الذين أثبتوا قدرتهم على رفض التبعية للخارج، وحرصوا على سيادة لبنان و كرامة شعبه".

وأضاف: "نتذكر أبا الطيب المتنبي: على قدْر أهلِ ‏العزمِ تأتي العزائمُ، وتأتي على قدر الكرام المكارمُ، وتَعظُمُ في عين الصغير صِغارُها، وتَصغُرُ في عين العظيم العظائمُ"، وختم بالقول: "لا ننسى أنه: مَن اعتزّ بغير الله ذَلّ".

