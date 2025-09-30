شارك وزير الصحة العامة؛ الدكتور ركان ناصر الدين، في الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية الوزارية السادسة للصحة النفسية التي انطلقت أعمالها، اليوم الثلاثاء 30 أيلول/سبتمبر 2025، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة واسعة من وزراء الصحة العرب والأجانب والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي مشاركة وزير الصحة على رأس وفد رفيع من الوزارة في هذه القمة التي تعقد تحت شعار "النهوض برعاية الصحة النفسية من خلال الاستثمار والابتكار والحلول الرقمية"، تأكيدًا على التزام لبنان بتعزيز قطاع الصحة النفسية وإدماجه كجزء أساسي من منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

هذا، وعقد الوزير ركان ناصر الدين سلسلة لقاءات خلال مشاركته في القمة العالمية للصحة النفسية المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي هذا الإطار، عقد اجتماعًا مع وزير الصحة العامة في قطر؛ منصور بن إبراهيم آل محمود، بحضور وفد رسمي من وزارة الصحة العامة في قطر، حيث تمحورت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون في مجال الصحة، واستهلها الوزير ناصر الدين بشكر دولة قطر على دعمها المستمر للبنان على المستويات كافة خصوصًا المستوى الصحي.

وعرض ناصر الدين تبادل الخبرات، ولا سيما في مجال إدارة القطاع الصحي، حيث تبرز الخبرات اللبنانية المتقدمة في هذا المجال.

وفي ما يخص الأوضاع الصحية الطارئة، طلب الوزير ناصر الدين دعم دولة قطر في إعادة إعمار المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تضررت جزئيًا أو دمرت كليًا جراء العدوان الأخير على لبنان، مؤكدًا على "الحاجة الماسة لاستعادة كامل القدرة التشغيلية لهذه المنشآت الحيوية".

كذلك التقى الوزير ناصر الدين المدير العام لصندوق قطر للتنمية (QFFD)؛ فهد بن حمد السليطي في مقر الصندوق بالدوحة. وتناول البحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية لدعم القطاع الصحي اللبناني. وشكر الوزير ناصر الدين السليطي على ما يقدمه الصندوق من دعم مستمر، ولا سيما ما وفره في السنوات الأخيرة من دعم للمستشفيات الحكومية بالمحروقات، إضافة إلى تمويل إنشاء مبنى جديد للمستشفى الحكومي في الكرنتينا.

وشمل البحث إمكان تنفيذ مشروع ترميم وتأهيل مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي، وذلك استكمالًا للمحادثات التي تمت حول هذا الملف خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد الصندوق للبنان.

وتم التوافق على بدء الخطوات التنفيذية لإبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة العامة وصندوق قطر للتنمية، حيث أبدى الوزير استعداد الوزارة لـمشاركة خبراتها مع الصندوق، لا سيما في مجالات إدارة الأزمات والكوارث والأوبئة، بهدف تعزيز التبادل المعرفي بين الجانبين.

وخلال مشاركته في القمة، التقى الوزير ناصر الدين المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط حنان بلخي التي كانت قد قامت بزيارة رسمية للبنان في تموز الماضي.

وحضر الاجتماع القائم بأعمال السفارة اللبنانية في قطر شانت وارطانيان، وممثلة منظمة الصحة العالمية في دولة قطر، ومدير مكتب وزير الصحة العامة؛ حسان خير الدين، ورئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات؛ هشام فواز، ووفد تقني متخصص من المكتب الإقليمي.

وتركزت المشاورات على ضرورة استمرار وتكثيف الدعم التقني واللوجستي الذي تقدمه المنظمة للقطاع الصحي في لبنان، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات الصحية، لا سيما في ملف الصحة النفسية الذي كان محور القمة.

وشدد الوزير ناصر الدين على أهمية "دعم جهود دمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية الأولية وتحديث الإستراتيجية الوطنية لمكافحة تعاطي مواد الإدمان".

وأكد أنّ "التزام لبنان بالشراكة الدولية تمثل بتسديد الاشتراكات المتراكمة المتوجبة عليه لصالح المنظمة، مما يعيد للبنان حقه في التصويت والمشاركة الكاملة ضمن المنظمة".

الكلمات المفتاحية