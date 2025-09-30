بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله (رض)، والسيد هاشم صفي الدين(رض)، وكوكبة من القادة الأبرار، نظمت جمعية القرآن الكريم - منطقة بعلبك أمسية قرآنية في مقام سيد شهداء المقاومة؛ السيد عباس الموسوي (رض) في بلدة النبيّ شيث، مساء الثلاثاء 30 أيلول /سبتمبر 2025.

شهدت الأمسية حضورًا واسعًا من الأهالي والفعاليات الاجتماعية والدينية والثقافية، إلى جانب عوائل الشهداء، حيث التأم الجمع حول القرآن الكريم تأكيدًا على مكانته كمرتكز أساس في مسيرة المقاومة.

تولى إدارة الأمسية مدير المقام السيد محمد باقر الموسوي الذي ألقى كلمة أشار فيها إلى دور القرآن الكريم في صناعة الإنسان المقاوم وتثبيت المجاهدين وبث الأمل بالنصر، مؤكدًا أنّ القادة الأبرار استقوا من الكتاب العزيز زادهم الروحي في معركتهم مع الأعداء.

تخللت الأمسية تلاوات قرآنية لعدد من القراء الدوليين، من بينهم الشيخ محمد نبيل أمهز من لبنان، السيد جواد الحسيني من إيران، والشيخ مصطفى عبد ربه من مصر، حيث أضفوا بأصواتهم العذبة جوًّا إيمانيًا مميزًا.

وفي ختام الأمسية جرى سحب قرعة على جوائز شملت رحلتين لزيارة العتبات المقدسة في العراق، وعشر جوائز مالية وزعت بالتساوي بين الإخوة والأخوات من الحضور.

